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08/01/2024

辦公室內博表現、爭上位不分職位高低！高層為搶鋒頭惹禍上身、下屬揹黑鍋？夾心中層該如何自處？

#管理 #職級 #管理學 #名利 #辦公室政治 #人工 #辦公室求生術
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　我們總有一個錯覺，就是一個在辦公室爭權奪利的人，他的職級不會很高；就是為了爭取更高的權力和名位，才不斷玩政治，以達到個人目的。

 

　　現實卻不是如此。

 

　　多年前，剛入行不久做周刊，下屬記者約到一個城中名人做訪問。這個人出名難約，亦從不接受專訪，而訪問還在他的家進行。

 

　　記者很開心，大家亦很雀躍。周刊高層（總編輯）決定把訪問放在下期封面。之前他並沒有太大介入，只是問了我們甚麼時間去做訪問。

 

　　我雖是記者上司，被訪者又是猛人，但我並沒有去，因為這個光環應該留給記者。如果我去了，訪問便有了我的名字。我想就讓記者有一個個人專訪機會更好，對她的意義和未來發展更重要。

 

　　做完訪問回來，記者輕聲跟我說，總編輯也去了，又問了一點問題。好生奇怪，他為甚麼會去？而且他沒有預早通知我們。當然他是總編輯，他去不去，我亦沒權過問。

 

　　人生就是這樣，當時年紀不算大，對辦公室政治沒看得那麼透徹。

 

　　記者寫完稿給了我，我把稿修正審閱之後便給美術做設計和處理封面。期間跟總編輯和美術總監傾過封面和標題，並看過了樣版。

 

　　當封面和封面故事完成以後，再交給總編輯作最後審閱。臨走前還問了有沒有問題，他說沒有。

 

　　第二天上午，記者打電話來說「出事」了，被訪者非常震怒，說我們欺騙了他。我問甚麼事，記者說她也沒看到剛出街的雜誌，只是說被訪者要和我通電話。

 

　　我說沒有問題，但給我一點時間去買本雜誌先看。

 

　　不看猶自可，一看便知出事了。

 

　　第一、封面主題變成名人十幾年之前做錯的一件事，而不是原先說的關於他最近的個人發展；而且刻意換了一幅落寞不堪而不是朝氣勃勃的相片；

 

　　第二、內文極盡刻薄尖酸，詆毀名人，跟記者原文是180度落差；

 

　　第三、撰文有3個人，記者、我和總編輯。

 

　　被訪者打電話來，不住的罵我，我怎樣解釋和道歉也是無補於事。正因為我是記者上司，文章很自然由我修改負責，他罵了我半個多小時，我除了不好意思，就是後悔，怎麼會讓這樣的情況出現呢？

 

　　總編輯跟埋去訪問時，表示他早有準備；期間問了問題，亦反映他已經作了決定，以他的角度撰寫文章。他不跟我商量是知道我和記者都不會認同他的角度，於是他秘而不宣。

 

　　亦因此他在和我傾封面設計和標題時，完全按照我的想法，這是因為他早有另一個設計和另一條標題，不想節外生枝；讓我以為沒問題，其實他是要我盡快離開，好讓他可以自把自為。

 

　　很明顯，這樣負面的封面和標題，確是令讀者有購買的衝動；雜誌賣多了，是他總編輯的功績。更何況，他有份參與封面故事，他總編輯也有功勞。

 

　　至於背上黑鑊，就是我和記者了。

 

　　總編輯已是一人之下了，為甚麼還要搶鋒頭，把記者的光環分一杯羹呢？

 

　　我們不求名不求利，以做完做對做好一件事為目標，所以我們不會計較自己有沒有人工加、做這件事對自己有甚麼好處等。

 

　　這是我們的底蘊。

 

　　但那些人便不同了，他們追名逐利，以名位職級人工為目標，以討好老闆得到讚賞為目的。於是他們做甚麼事也會講求背後自身的最大利益，其他人和事都只是爭取名位的工具而已。

 

　　這是他們的底細。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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