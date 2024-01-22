辦公室埋堆擦鞋搏上位可以去到幾盡？像下人稱呼主人、唯命是從你做得到？使唔使呀！

一班人坐在一起，有做到公司副主席高層，稱太子女為二小姐，叫太子仔做大官。稱謂方式如舊式家庭的所謂「下人」稱呼主人一樣。

人家千萬年薪喎，「畀我都制啦。」

那些人當然亦是有能力的，否則也坐不上那個位置。

問題是：「使唔使呀！」

或者於我而言，不但只說「使唔使」，甚至是看不起他們。

我十分明白自己的事業發展，如果願意放低身段的話，或者會好很多……或者。

但自己不是那種人，壓根兒講不出口。不要說甚麼老細英明神武，更不要叫大官二小姐了，連跟那些人一起吃飯也感到無癮，又如何上位呢？

所以讀這篇文章的讀者，你想學三招兩式上位的話，對不起，幫不到你。

即使只教了幾年書，也見盡主任對校長唯唯諾諾，校長對校監唯命是從。許多人都沒有個性，甚麼都是「老校說」（教長話）。

轉達校監指示校長命令時，活像傳真機，完全沒有表情；目的就是希望令老師不用細問，總之跟著做便是。

更不要說那些想上位做主任的人，和主任埋堆，一副全心全力模樣，就是等夠了年資升做主任，跳級又跳bar，人工三級跳。

至於政策於學生是否有益、於同事是否有幫助，並不重要。重要是校長想做，下面的主任即使不想做，也不會說半句。反正真正落手落腳去做的，只會是上堂節數多、負責工作多的老師。

那些主任美其名負責安排工作，實際是卸責。

這些人雖說從事教育工作，更多是名利中人。教中文的講陶淵明淡泊名利，追尋桃花源，自己則追名逐利，建立自己的勢力圈。

認識我的朋友直接說，你就肯定不會啦。

當然啦，我連吃飯也懶得和他們同枱；當然，他們也不會喜歡和我吃飯，可能十分討厭我。

從中國文化角度看，我是十二分不圓滑。中國人做人處世以外圓內方最佳，令人舒服；我則外方內圓，令人不安。

當我批評別人「使唔使」時，或許他們也送我一句「使唔使呀」。