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29/01/2024

辦公室政治｜職場眾生相！為上位、自保可以去到幾盡？高層出賣過下屬，關鍵時刻連老闆都可出賣？

#管理 #管理學 #職場 #Pantry熱話 #辦公室求生術
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　之前寫過一篇「貴為老總，還要搶鋒頭？」講在辦公室爭權奪利的人，雖然做到老總，連記者的光環也搶過去。

 

　　當然他不是甚麼也會去搶的，既然他有能力坐上去做老總，自然有一定能耐。他對哪一篇文章或哪一個故事有impact，可以製造話題或刺激銷量，應該有一定感覺。雖然未必百分百準確，但起碼也有六七成把握。

 

　　所以才有不通知我，自己走去和我下屬（記者）一起做訪問、搶記者光環的一著；還有一著是為了不讓我「事後反對/反感」，把我的名字也放上撰文位置。這一著更有「收買」我，要我埋他碼頭的意圖。

 

　　總編輯已是一人之下了，為甚麼還要搶鋒頭，把記者的光環也分一杯羹呢？

 

　　我們不求名不求利，不僅要做完一件事，而且要做對，以做得好為目標，所以不會計較自己有沒有升職加薪、做這件事對自己有甚麼好處等。

 

　　但於他們來說便不同了，他們追名逐利，以名利職位為目標。

 

　　為了達到目標，自然以討好上司、奉承老闆、得到讚賞為手段；而其他人和事，只是他爭取名位的工具罷了。

 

　　之後這位老總一直是老闆左右手，做社長，升行政總裁。20多年來，唯老闆馬首是瞻……

 

　　怎知老闆搞到出了事，他為求自保，竟然調轉槍頭，出賣老闆！

 

　　一個為求上位，可以出賣下屬的人，為甚麼不可以出賣老闆？在他們的世界，沒有甚麼忠義仁勇，只有自己的權位與個人利益。

 

　　他一早已經把良知和靈魂出賣了。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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