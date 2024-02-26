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26/02/2024

辦公室政治｜遇上控制狂老闆學會的事！面子比道理重要！點解唔好憑直覺解答問題

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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　曾經跟過一個非常dominating 的老闆，他是我在美國公司工作時太平洋區域主管，狂妄自大、急躁霸道、不聽意見。

 

　　他會越過亞洲區業務的MD，直接向亞洲區同事發號施令。他試過叫我去開會，卻不直接通知我；反而是我秘書首先知道，這是他的作風。

 

　　他跟他秘書說要我第二天飛去新加坡開會，他秘書便通知我秘書訂機票、酒店，所以她們溝通完畢，安排妥當後才告訴我。

 

　　照道理他應該先給我電郵，問我最快是甚麼時候去新加坡，定了日期，待我安排妥當回報給他。但他作風如此，要操縱大局，便出現此等不合常理的情況：由他來決定我去新加坡的日期，卻不管我的 schedule 是否配合。

 

　　第二天到了新加坡，他立即見我，說過去幾年亞洲區業務增長率最快速。他要求我不要兼顧剛開始的內地新雜誌工作，專注開發新雜誌或新產品，然後把一大疊北美洲新出版刊物給我，叫我照著做。

 

　　公司每兩年都開一次全球總編輯會議，各個總編輯會交流一些新出版物意見。之前，曾在一次會議上說過一個新概念，後來在加拿大做了出來，頗成功。現時公司想把概念推展至其他地區。

 

　　概念由我而起，又證明成功，把它引進其他地方，順理成章；但直覺認為並不適合華人市場。

 

　　以往，我會直接把心裏話說出來，不過卻經常碰釘，被人家質疑：

 

　　「你還沒做市場調查，你怎知不行？」

 

　　「你有甚麼根據？」

 

　　「你的理由是甚麼？直覺？」

 

　　一個人的直覺是憑他經驗多寡和悟性高低來決定。有些經驗是獨特的，而悟性更是玄妙。

 

　　有年去法國參觀展覽，外國同事問及紙價，我卻記不起價錢，他說不要緊，反正不重要，留待之後再跟進。不過我立刻打長途電話問印刷公司，同事說早幾天知道每噸紙價又有何用，反正此行用不著。

 

　　我沒和他爭辯。理論上，紙價和我們之後幾天參觀展覽沒任何關係，但一個電話卻解決了一個疑問，我認為值得！

 

　　何況紙價於我們做雜誌，尤其是銷量大和地域廣的跨國公司來說，是具有決定性的生產成本。

 

　　當天下午，我們對一間法國出版企業的幾本雜誌有興趣，看看可否帶來亞洲市場，但對方提出的紙價成本卻令我們遲疑，同事立刻反問我剛才印刷公司報的價錢，他想作一個比較。

 

　　當把紙價成本作一對比，就知道中間有不少不合理的地方。直覺不全是天馬行空的想像，而是經驗的不斷累積和好奇心的持續探求。

 

　　拐了一個彎，不是要說我的直覺準確，而是提醒自己在得到資訊時，要不斷把資訊吸收消化變成知識，並且要refresh和save，才可以變成智慧。

 

　　碰釘多了，也有點處世智慧，懂得在解答問題時不完全依憑直覺，要視乎場合和時機。

 

　　之前說的主管剛上任不久，不知道概念原來由我提出，他叫我「依樣畫葫蘆」，我總不能說這是我提出的，所以我最有資格說這概念在華人市場不行吧！何況他是個十分dominating 的老闆，怎樣說我也要給他面子的。

 

　　辦公室內，面子比道理重要，態度亦比對錯重要。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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