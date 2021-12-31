31/12/2021
由聖誕到新年的紅色穿搭：如何讓紅色變成打扮亮點又不失時尚有型？
Priscilla Chan
Priscilla Chan
香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。
2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong在2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。
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隔周五刊出
Pris形象教室
新的一年即將來臨，都在想著紅色穿搭，到底怎麼穿才好看？先來看看紅色系裏的「危險紅」和「安全紅」，輕鬆避開顯黑、挑人的紅吧。
百搭造型：紅毛衣
從一件紅色毛衣開始，體驗紅色的喜悅。單穿、疊穿、當作披肩都可以的紅毛衣，可以從聖誕穿到新年，下半身搭配藍色或黑色牛仔，復古休閒。搭配黑色絲絨半裙，復古精緻。
穿著亮點：想要體驗更多搭配，可以嘗試開衫，搭配性更強。領口扣子解開秒變V領，短脖頸的福音，下擺扣子解開一秒顯腿長。
皮膚白皙可以試試紅毛衣打底搭配克萊因Klein Blue藍外套，充滿藝術感的撞色。
黃白皮膚適用的暗紅色毛衣套裝，套頭毛衣+短褲套裝，搭配西部筒靴，慵懶率性，怕冷的小夥伴可以參考圖一，搭配保暖半裙、長褲，一樣美麗。
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