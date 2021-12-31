由聖誕到新年的紅色穿搭：如何讓紅色變成打扮亮點又不失時尚有型？

新的一年即將來臨，都在想著紅色穿搭，到底怎麼穿才好看？先來看看紅色系裏的「危險紅」和「安全紅」，輕鬆避開顯黑、挑人的紅吧。

百搭造型：紅毛衣

從一件紅色毛衣開始，體驗紅色的喜悅。單穿、疊穿、當作披肩都可以的紅毛衣，可以從聖誕穿到新年，下半身搭配藍色或黑色牛仔，復古休閒。搭配黑色絲絨半裙，復古精緻。

穿著亮點：想要體驗更多搭配，可以嘗試開衫，搭配性更強。領口扣子解開秒變V領，短脖頸的福音，下擺扣子解開一秒顯腿長。

皮膚白皙可以試試紅毛衣打底搭配克萊因Klein Blue藍外套，充滿藝術感的撞色。

黃白皮膚適用的暗紅色毛衣套裝，套頭毛衣+短褲套裝，搭配西部筒靴，慵懶率性，怕冷的小夥伴可以參考圖一，搭配保暖半裙、長褲，一樣美麗。

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