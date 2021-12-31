  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
Pris形象教室
行政人員辦公室政治小薯茶水間有種生活我做Marketing銷售達人職場英語教室形象UP！廣告背後玄來更精彩命運占星台飛凡年輕夢好書看多點風水蔣知識
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

31/12/2021

由聖誕到新年的紅色穿搭：如何讓紅色變成打扮亮點又不失時尚有型？

#聖誕 #職場穿搭 #紅色外套 #紅色穿搭 #紅色帽 #紅色包包 #紅色毛衣 #紅鞋 #節日感 #2021xmasall #2021xmasdress #新年 #2022newyear #紅色連身裙
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

    網站：
    P.C. Image Consulting

    Academy of Image Mastery

    FacebookPC Image Consulting Academy of Image Mastery

    微信公眾號：本形象

    微信影音號：本形象Pris教練室

    隔周五刊出

    Pris形象教室

Photo: 由作者提供

　　新的一年即將來臨，都在想著紅色穿搭，到底怎麼穿才好看？先來看看紅色系裏的「危險紅」和「安全紅」，輕鬆避開顯黑、挑人的紅吧。

 

百搭造型：紅毛衣

 

　　從一件紅色毛衣開始，體驗紅色的喜悅。單穿、疊穿、當作披肩都可以的紅毛衣，可以從聖誕穿到新年，下半身搭配藍色或黑色牛仔，復古休閒。搭配黑色絲絨半裙，復古精緻。

 

 

　　穿著亮點：想要體驗更多搭配，可以嘗試開衫，搭配性更強。領口扣子解開秒變V領，短脖頸的福音，下擺扣子解開一秒顯腿長。

 

　　皮膚白皙可以試試紅毛衣打底搭配克萊因Klein Blue藍外套，充滿藝術感的撞色。

 

 

　　黃白皮膚適用的暗紅色毛衣套裝，套頭毛衣+短褲套裝，搭配西部筒靴，慵懶率性，怕冷的小夥伴可以參考圖一，搭配保暖半裙、長褲，一樣美麗。

 

 

下一頁：多場合穿搭紅色連身裙

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多Pris形象教室文章

你可能感興趣

#聖誕 #職場穿搭 #紅色外套 #紅色穿搭 #紅色帽 #紅色包包 #紅色毛衣 #紅鞋 #節日感 #2021xmasall #2021xmasdress #新年 #2022newyear #紅色連身裙

更多職場文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk