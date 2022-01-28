新年中式穿搭：如何駕馭大紅色調？7個法則，過年穿出喜慶感不失潮流氣息

新年將至，意味著辭舊迎新。很多人會通過新年穿新衣的儀式感，迎接新一年開始。想要穿搭有新意？不妨試試別具一格的新中式穿搭！

新的一年我們都期望有個「開門紅」的好彩頭，並且擁有人群中一眼跳躍出來的魅力，所以農曆新年紅色定不會缺席。為甚麼紅色是新年的主色？在最早的傳說中，「年」是一種可怕的吃人怪物，每到一年的最後一天都會跑到人間來吃人。

一位善良的神仙告訴人們「年」畏懼紅色，他教大家往門上貼紅紙阻止怪物進屋，然後放爆竹驅趕它。最後，邪惡的怪物「年」葬身在赤色火焰中。大家為了紀念這件事情，形成了「過年」的習俗。紅色也就作為一種對抗邪惡與晦運強而有力的武器，這也是中國人喜歡紅色，認為紅色能驅邪。

紅色怎樣駕馭？如何穿出中式節日感不失時尚？且看看以下穿搭貼士！

1. 大紅色系

紅色上衣和鞋子、耳環相互呼應，吉祥、喜慶的紅，搭配氣質、優雅的黑，跳躍而不浮誇。同樣的搭配邏輯，不敢嘗試紅色上衣，可以替換黑色上衣搭配紅色半裙或褲子，點綴紅色包、耳環等，同樣精彩。

2. 粉紅色系

從色彩療愈上來說，淡粉色可以令激動的情緒平穩下來，淡粉色有著可以讓人放鬆、青春洋溢的能量感。 拜年、見朋友，淡粉色穿搭再適合不過。

3. 紅色單品配藍色套裝





除了紅色系穿搭，可以利用身邊的紅色單品搭配藍色套裝。改良中式斜襟套裝，節日的儀式感滿滿，又帶一些復古、趣味感。

4. 中式藝術元素

藝術流千萬不要錯過抽象印花套裝，搭配黑色長外套及鞋子，日常又獨特，單穿藝術氛圍更強烈，同色系書法包是整套穿搭的點睛，手寫書法小眾獨特，輕盈的綠色和鴕鳥毛增加靈動感。

為甚麼藍、綠、青、黃、黑、白，那麼多顏色混在一起的印花並不覺得突兀？很關鍵的一點是六種顏色中，藍綠青屬於鄰近色，本身是協調的；其次，黑白屬於百搭無彩色，再有，整體顏色的飽和度沒有很高，這種方法在選擇其他印花時同樣適用。

5. 中式結扣、斜襟設計

簡約氣質系必須擁有的新中式襯衫，衣領上的結扣、斜襟設計、廓形袖子，搭配黑色超大口袋半裙，上衣裙子都設計感十足，又不會讓人覺得用力過猛。

6. 黑金色印花唐裝

改良版黑金印花唐裝，泡泡袖+A字版的廓形削弱了唐裝的傳統感以及黑金色印花的成熟感，這類型唐裝本身足夠搶眼，簡單搭配黑色半裙或褲子便很有氣場。

7. 結扣斗蓬





最後，一個很巧妙的單品，中式結扣罩衫，可以任意搭配衣櫥裡的其他單品。搭配小黑裙，氣質、儀式感十足，年會、聚會、宴會等都合適，冬天還可以代替披肩，時尚保暖。

新年伊始，萬象更新，縱然歲月川流，願你順遂無憂。

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