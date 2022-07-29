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29/07/2022

4款職場防走光神器推薦！好看、易搭配、安全不尷尬！

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  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

    網站：
    P.C. Image Consulting

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    Pris形象教室

    隔周五刊出

Photo: 由作者提供

　　低頭、下蹲、疾走、風吹……除了這些，你還遇到過哪些走光時刻呢？職場除了穿得好看，還要穿得安心，今期介紹給大家職場必備的防走光神器，好看安全不尷尬。

 

01 防走光扣

 

　　深V或者大V領衫，真的非常顯氣質也好看，容易走光也是真的。尤其低頭做事的時候需要小心翼翼用手捂住衣領口，事情多的時候未必時刻記得這個動作，所以一個小巧的防走光扣可以幫你把深V或大V立馬變小V，讓你一整天安心享受V領的美麗。

 

 

　　扣針款和磁吸款是最常見的防走光扣，扣針款的原理和胸針類似，需要穿過面料，所以適合中厚或者可以穿孔的面料，像真絲等輕薄材質穿孔容易留下痕跡，或者勾絲，對面料造成破損；推薦磁吸款，對於輕薄面料來說，吸的穩當又不傷面料。不同的衣服風格和穿著需要，還可以選擇珍珠、金屬、貝母、玉石、鑲鑽等不同材質作為搭配。

 

 

02 防走光貼

 

　　看起來和雙面膠紙沒兩樣，一面貼在皮膚上，一面貼在衣服上，V領走光？一字領總是往上滑？領口總走光？襯衫領容易翹邊？想貼哪裏貼裏裡，夏天穿輕薄衫必備神器。

 

 

下一頁：子母魔術貼

 

 

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