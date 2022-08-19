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19/08/2022

如何將普通、大路穿搭升格？配飾的魔力，一秒令時尚感、氣質大提升

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  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

    網站：
    P.C. Image Consulting

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    Pris形象教室

    隔周五刊出

Photo: 由作者提供

　　為甚麼別人穿基礎款時尚又有氣質，自己穿基礎款普普通通？你知道嗎？基礎款衣服其實是把雙刃劍！正面來說，你想提高衣服的百搭性是非常適合多入手基礎款的。可是，很多朋友穿基礎款的煩惱就是，完全表達不了自己的個性、沒有辨識度，更沒有時尚感。

 

　　其實，想讓普通基礎款秒變氣質很簡單，今天就來分享一招全世界通用方法—「靈魂配飾」。很多人覺得穿搭KOL的圖很大片，像雜誌感，但是離自己太遠，看圖看圖，特意找了普通人的穿搭對比，沒有華麗的拍攝場景、氛圍渲染，沒有專業的拍攝修圖，配飾對於日常搭配真的很很很重要！

 

 

　　之所以叫靈魂配飾，是因為配飾本身有很強的風格屬性，例如波西米亞風、法式chic風、甜美風、清冷風等等，雖然相比較服裝，配飾的使用面積很小，卻可以完全改變穿搭的風格和氣質。配飾種類豐富，我們分為上、下兩期內容和大家分享。繼續往下看，有哪些常用的靈魂配飾呢？

 

1、    項鍊

 

　　選對項鍊可以使搭配煥然一新，而且是所有配飾中可以全天佩戴，完全不影響日常活動、工作的單品，不同領型搭配不同類型的項鍊，時尚度飆升！最重要的，項鍊就是無耳洞朋友的福音。

 

 

2、    耳飾

 

　　對於很多朋友來說，絲巾、披肩這類季節型的配飾，夏天用真的很熱很熱。耳飾則不用考慮天氣、溫度，想戴就戴，戴上就可以擁有美麗，絕對是給基礎款加分的不二之選。

 

 

下一頁：手飾、太陽眼鏡、眼鏡、絲巾配搭

 

 

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