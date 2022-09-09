入秋了！披肩、帽子，這5項配飾選對了，普通穿搭氣質秒變！

上一期分享了常見的5種配飾，開始嘗試運用它們為你的基礎款穿搭「變身」了嗎？

今天的分享包含了接下來入秋需要的配飾，邀請你加入配飾研習，這個秋天，做既有風度又有氣質的都市儷人吧！

1. 披肩

小披肩可以增加穿搭層次感，大披肩可以直接當外套，既能點綴又實用，對於天天吹冷氣的上班族來說，還有甚麼比披肩更貼心。

2. 帽子

帽子可以說是讓人又愛又恨，選對了搭配效果非常好，但是但是，對於很多人來說，選到一頂好看且適合自己的帽子實在太難了。大部分職場是不接受帽子的，季節限制也比較多，慢慢選吧。

3. 腰帶

實用性和裝飾性都很強的配飾，褲裝、連身裙、外套等等，可以搭配太多基礎款單品，還能在色彩上呼應髮色、包包、鞋子，提升整體搭配的質感。

4. 包包

相比衣服來說，手袋的使用頻率是更高的，但對於普通人來說，更換頻率並不會很高，所以選一個造型簡潔、耐看，質感好的包包，對於整體造型的氣質更加分。

5. 鞋子

《個性研究雜誌》上曾有作者寫道：「鞋子可傳達其主人的細微但有用的資訊。鞋子有其實際用途，但也作為非語言信號傳遞著象徵性資訊。」

其中包含一些有趣的研究結果，例如，「實用、功能性的」鞋子通常是性格「隨和」的人穿的，而短靴的主人則大多是性格「強勢」的人。最奇怪的也許是那些愛穿「看起來不舒服的」鞋子的人竟然性格一般比較「沉著冷靜」。此外，如果你有好幾雙新鞋子或者格外愛惜保養這些新鞋，那麼你可能患上了「依戀焦慮症」，你花了過多的時間來擔心其他人對你外表的看法。這些是研究員針對208雙鞋子物件得到的資訊，不代表絕對，但是在某些方面，透過鞋子確實可以表達一個人的性格。

例如喜歡尖銳造型的通常比喜歡圓潤造型的人更大女人、「強勢」；喜歡色彩豐富、材質新穎的人通常比喜歡黑、白色，基礎款的人更外向、創意等等。

在職場中，一雙高度適中，能走能跑，有顏值有品味的鞋可以搭配你大半個衣櫥，絕對值得用心挑選。

分享這麼多案例，希望可以帶給你一些搭配靈感，給基礎款貼上你獨特的風格標籤，還得靠配飾。如果你也喜歡配飾，就在穿搭裡經常使用它們，無需言語，相信它們會替你表達品味與個性。

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