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30/09/2022

職場裏的「頭」等大事！打造幹練、知性形象！Pixie、Bob、Lob，哪一種髮型最適合你？

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  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

    網站：
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    Pris形象教室

    隔周五刊出

Photo: 由作者提供

 

　　先來看看哪些頭髮情況不太適合職場（不包含創意類/時尚類職場）：

 

1、    過長

2、    過於前衛

3、    過於毛躁

 

 

　　那麼，對於效率至上的職場來說，能為你加分的頭髮需要具備哪些條件呢？

 

　　職場髮型既要保持一定的整潔和規矩，又要具備時尚感。這樣的髮型，既符合職場上的需求與規則，又能帶來良好的第一印象。今天我們由短到長，給大家分享幾款職場通用髮型。

 

PIXIE CUT/精靈短髮

 

　　Pixie Cut 可以追溯到上世紀 50、60 年代，以俏皮的短髮精靈命名，也被稱為「精靈系短髮」，充滿「假小子式性感」，精靈短髮雖然好看，但對主人有一定限制，相比較肉感、圓臉，頭大的女生，小頭、五官立體的女生更適合Pixie Cut，這個髮型獨特、讓人著迷的地方在於，據說只有1%的人適合剪，如果你剛好是那1%，那麼你恭喜你收穫一個極具辨識度的個人形象。比如我們熟悉的：

 

　　奧黛麗赫本長髮VS Pixie Cut

 

　　郭采潔長髮VS Pixie Cut

 

介於PIXIE和短BOB之間的短髮

 

　　比PIXIE多一些女性、成熟感，比BOB多一些俊朗，直發造型/輕鬈髮造型都很出眾。

 

 

BOB

 

　　幹練俐落BOB頭，職場最常見的知性短髮，對頭型、臉型要求沒有前兩類嚴苛。經典大方BOB短髮，在髮尾、瀏海處做一些小變化，就能輕鬆打造百變風格。

 

 

　　前長後短直髮BOB，幹練大方、成熟有氣場。

 

 

　　一刀切齊耳BOB，經典高冷、時尚感強，對發質和日常打理有一定要求。

 

 

　　瀏海版BOB，減齡標配，比前兩者多了一些少女感。

 

 

LONG BOB

 

　　LONG BOB也叫做LOB頭，是BOB頭的一種延伸，長度比bob長，非常適合職場，對於主人來說適應性很強。

 

 

　　想要長度在下巴以上的短髮好看，臉型、頭型、五官各方面要求都比較高，但是肩膀上下位置的lob，長短適中，從圓臉到方臉，從律師到藝人，基本上是所向披靡。

 

 

　　LOB頭優雅自然、突顯氣質，幹練中帶著一絲溫柔，可以說是剛柔並擠的最佳代表，當你不知道留甚麼髮型的時候，LOB不會讓你失望。

 

 

　　穿衣、造型是行業身份的符號，也是行走的一張「活名片」。

 

　　職場上自信幹練的專業態度；生活中自由浪漫的生活方式；情感中敢愛敢恨的瀟灑態度，你的形象就是你的故事，如果還沒有關注它，從現在起，喚醒你的女性力量。

 

聲明：文字原創，圖片來自於網路，如有侵權，請聯繫我們刪除，謝謝。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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