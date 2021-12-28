想趕在年末幫自己、幫同事達標、衝破極限？必學「安慰劑效應」！

早前在另一篇文章有跟大家分享過如何「訓練」自己變得「樂觀」或「悲觀」，從中提到一個理論，名為「習得性樂觀」和「習得性無助」（詳情可參考早前的文章《成功心理學：面對事情樂觀定悲觀，是天生還是可以被「培訓」？）今次想跟大家分享另一個心理學上的神奇現象，看看會否幫大家在年末是衝破極限從而達標。

不知大家有否聽過甚麼是「安慰劑效應」(placebo effect)，這是指一種效果，明明病人獲得無效的治療，但卻「預料」或「相信」治療有效而使病患症狀得到紓緩的現象。而相反的亦有「反安慰劑效應」(nocebo effect) ，若果病人不相信治療有效，會令病情惡化。這是一個醫學界還在討論的現象，有不少實驗證明可能有此等效應，亦有很多人質疑是醫學實驗的設計令受試者產生錯覺。而這場辯論已經出現超過50年了，專家們既無法完美地證明或完全否定它是否真的存在，但醫學界就非常重視在醫療情境中人與人之間的信任關係，免得因心理作用影響了治療的效用。

筆者不是醫學或心理學專家，不過以上得出一個很重要的結論：人的行為或自身的能力是非常容易受人影響的。如果我們不停地賦予自己或同事信心，讓他們認為自己能做到，他們就會發揮得更好，而相反如果我們不停地挑剔他們的成績、指出他們的不足、對他們的能力作出否定，他們就會如我們所說做得更差。在銷售行業中，自我的管理和管理自己單位的成員中，少不免我們會面對失敗的情形，在未能達標的時候我們用一個如何的心態去做檢討，就很容易決定我們下一次的發揮如何，成績如何。

（網上圖片）

筆者又記起幾年前看到網上的一條短片，是關於一個日本的幼兒園中一位男童跳箱，在家長和同學們眾目睽睽下挑戰要跳比自己還要高的木箱，試了好幾次都失敗，他都快要哭出來，但接著他的同學們圍成一圈一起大喊「你做的到」來給他鼓勵，在接下來的一次嘗試他就直接跳過了。所以說，人若要發揮他所有的潛能，首要是他對自己有多大的信心，當然信任可以是基於他人的信任而建立，例如運動員信任自己的教練，病患信任自己的醫生，又或者是從業員信任自己的經理和總監等。

若然你希望你的同事們能在關鍵時刻發揮最大的潛能，那首先你也不能否定這種「安慰劑效應」的功效。而你也必須要對自己有信心才行，而自信的建立是需要自行培訓的。希望在最後的幾天大家都可以完成自己的目標，Finish strong，Start strong！下一年再見！