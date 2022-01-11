新一年如何更有動力追求目標？由提升「需求層次」開始！5大需求層次邊個你最有Feel？

2022 年剛到，相信大家又會為自己或團隊去定立目標，這是每年都會做的事，然而，如何定立才能令目標變得有意義有價值，令自己或團隊成員有達成甚至乎「早到」的慾望？

不知道大家有沒有聽過馬斯洛的需求層次理論（Maslow's hierarchy of needs）？它綜合了人在人生不同階段不同階層時的心理需要，而人類的需求是以層次的形式出現的，由低級的需求開始，逐級向上發展到高級層次的需求。當一組需求得到滿足時，這組需求就不再成為激勵因素了。故此如果目標不能激發刺激，可能是因為他與本人的需求沒掛勾。

而需求層次理論中將人的需求分為五層：生理需求（Physiological needs）、安全需求（Safety needs）、愛和歸屬的需求（Love and belonging needs，常稱為「社交需求」）、尊嚴需求（Esteem needs）和自我實現需求（Need for self-actualization），而如果你足夠了解自己能被哪一種需求推動，你就要將目標提升至該層次，這就令自己對目標更有「感覺」，更有心情去追逐。

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若然這刻最需要的是生理需求，即基本維生，衣、食、住、行、養妻活兒等，那定目標時就需要先計算好每月所需要的現金流再計算目標，而如果只對這方面有感覺的話，亦不妨考慮以提升現時生活質素作動力來推動自己或自己的同事，即向著安全需求進發，可以考慮量力而為地加重自己負擔，例如：買樓、買車、做一些有合約形式的模式去消費，增加自己日常開銷，畢竟銷售行業最大好處是多勞多得，沒有人進來是希望得到最低工資，所以著量地提升自己的生活質素是好的，這會時刻提醒我們為何要入行，而且一旦開始享受過高質素的消費後，人便不會想回到過去，變相成另一種推動力使我們進步。

若然對於物質的享受已經麻木，又或者你或你的同事都是知足常樂的類型，那可以考慮一下再提升上另一層次——愛和歸屬的需求，開始組建團隊，建立自己的文化，加強自己對工作的歸屬感。有些人是非常受工作環境團隊氣氛帶動，那就可以主動出擊，不要等你的經理為你打造完美的環境，而是由自己開始行動打造屬於你最想要的工作團隊。

若然以上三項都未能完全地打動你，那你就可能要追求更高層次的目標，尊嚴和自我實現需求，可以向公司或行業的獎項著手，專業資格甚至考慮加入學會工會為行業作出不同的貢獻，但這些對於新同事層次太高就顯得離地了，未必每個人都合適。

為新一年建立新目標是很重要的，2021年已經過去了，好的壞的都忘了，讓大家一起認真為自己的未來打算，一起努力！