如何吸引消費者看你的網上營銷廣告？做吸睛「標題黨」！

最近肺炎疫情再次失控，先在此希望大家能保持健康。猶記得兩年前的肺炎剛剛爆發時大家都被迫由實體行銷變為網上營銷，初初的適應都非常艱苦，到現在大家都已經非常習慣，變成了常態，希望大家這兩年都過渡成功。

在網上營銷有一件事我們是必須學會的，從前可以面對面行銷時，我們有很多時間機會可以主動出擊，觀察客人的反應作出回應，更容易交流，更容易吸引客人的注意力。現在轉變成網絡的營銷，就很需要在同行競爭中脫穎而出的方法，大家都下血本賣廣告或出帖，如何才能成為令人留下印象的那一個？這是很重要的學問。

（網上圖片）

筆者最近有收到一為朋友發來的一個「笑話」（應該說是騙案的案例吧），現在回看可以很可笑但當時應該被認為非常可惡的銷售手法來賺錢，筆者在此聲明並非以此作為指導希望大家效發「造假」和「誤導」客人來作銷售手法，而是以此案例帶出我們在網絡營銷時一個很重要很重要很重要的課題：標題的重要性。

故事的主人翁名叫Steve Comisar，現在還因詐騙在聯邦監獄服刑。他在90年代時候曾經在美國各大國家級雜誌上刊登廣告，在廣告裏銷售價值US$49.95美元的「太陽能乾衣機」。廣告中描述他的乾衣機經過了科學驗證，只要有陽光，至少有五年的工作壽命，亦不需要電池或者電力供應，最重要是價錢中還包含運費。而很多消費者就毫不猶豫地付錢購買，最後他們收到的是一截晾衣繩。（在此穿插一下，在看到這段故事之後筆者做了一些資料搜集，發現他們為何會這麼容易就「中伏」的背景原因，亦是非常有啟發性的銷售例子，下回再跟大家分享）

事主隨了這宗案件還有策劃其他騙案，在此就不一一詳述。但在此筆者就深深感受到一點：在互聯網不普及，用這種只能單向溝通的時代，僅憑一段簡短的描述就能讓人付錢，的確是很高的技巧（可惜他用在犯罪之上而非正當銷售），那我們是否又可以參考一下該如何應用有關的概念？

筆者相信當年「太陽能」的技術還未算很普及，至少家用電器並不多能用到「太陽能」，而「太陽能」這字給人感覺是「環保」、「省錢」，都是很正面的，用這種字眼就非常吸睛了，受吸引才會細心看看產品描述，而當中他的其他描述亦使人覺得非常划算，才會引人上當。現代一點的一個關鍵字就使人很有好奇心關注的就是這半年火紅火熱的「NFT」（Non-Fungible Token），誰人誰人賣NFT賺了幾個億這種文章比比皆是。看到標題的你，就算不知道他的背後原理，也會聯想起這是「虛擬資產」、「很賺錢」、「藝術品相關」等，而這幾種感覺都使很多人有正面觀感有好奇心想了解，看到標題有這個的文章可能你都會想點進去看看。

在今天如果你在網上做廣告營銷，又是否有用到這些字眼來吸睛，使他人能停留在你的帖子上多幾秒，甚至引人進來看看，你才有辦法做銷售。

在此先預祝大家虎年虎虎生威，身體健康，財源廣進，下回再見。