新年新目標：業績未如理想？選擇「命運」在「我」手，還是「我」在「命運」手？

在農曆正月，很多人都會按傳統去「拜神」，祈求這一年能順順利利，能被祝福。成功的確需要運氣，然而在我們工作上的「不順利」又是否只因「運氣不足」？筆者先不回答。用一個現象去演繹一下。

在我們的小時候，有一些長輩有一種很有趣的方式教小孩。如果小孩在一兩歲剛學行時如果被玩具絆倒，或是自己跌倒，因痛楚而哭起來，有一些長輩會在哄的時候在孩子面前打那件玩具或那塊地板，用意就是向孩子說剛弄痛他的物件已受到「應有的懲罰」（justice is served!），聽起來幼稚，但筆者有看到有些孩童在此後自己絆倒就需要自己報復一下或需要其他大人「替他取回公道」。

乍聽一下可能是很小的事情，然而如果放到我們日常的工作上呢？假設我們的成績未如理想，是「命運」，還是「自作孽」？如果上年的業績差是因為封關，今周的業績差是因為疫情關係不能見客人，下月的業績差是因為政府圍封強檢，那我們是否就「運氣不足」，就「無能為力」，就「理所當然地繼續差」？

作為一個成年人，我們很清楚小孩跌倒是因為他自己站不穩，他被玩具絆倒甚至有可能是他自己亂放玩具而導致，何故毆打死物能令他好過點？筆者不是兒童心理學家，所以不清楚，但很明顯的是如果他不能認清自己是為何跌倒，只怪罪身邊的事物，那他需要很長的一段時間才能學懂走路。同理地，如果我們不能認清今天的成績未如理想的主因，不停安慰自己，因為環境的因素，因為今天運氣不好，因為有人移動我們的風水陣，因為今天沒拜神，因為今天天雨路滑，那我們是否就變成了一個需要長輩哄，需要別人餵食的幼稚天真小孩了？

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那作為經理，作為銷售員，我們在做檢討時，該如何判斷甚麼時候歸因「環境」，甚麼時候歸因「自身」？其中一個很簡單而重要的方法就是「倒帶」，問同事或自己，時光倒流到最初，我們重新再做一次，在已知現行的行為會導致不理想的結果的情況下，我們再重做一次的話，有哪些地方可以做得更好？如果重做一遍會更好，就證明問題未必全是運氣環境，而是內在的自身的因素有影響，可能是懶惰、疏忽大意、時間控制等；如果重做一遍都找不到進步空間（撫心自問啊，不要欺騙自己），那很有可能有一些不可抗力因素存在了，而我們要去學習一下如何在環境的改變下重新適應，避開這種環境因素，下次才不會再次失敗。

希望大家在虎年虎虎生威，真真正正學會如何更上一層樓，不再被命運掌控，自己控制自己的業績！