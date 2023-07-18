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18/07/2023

職場管理學｜上司大吐苦水，新人變咗媽寶，自己卻做到累成狗一様，係邊個責任？

#銷售 #下屬 #上司 #職場管理 #職場 #新人 #經理 #管理技巧
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  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　最近有一次的同業聚會中有位經理向我們大吐苦水，說她雖然成功招募了幾位年青同事，但感覺自己變了保姆一樣，而那些新同事亦很多變成媽寶，沒了她不行，見客簽單也十分依賴她的陪同。而不幸的是在場有不止一位的同業說身同感受。究竟這是不是一個普遍的現象？我們又是否有辦法避免？

 

　　首先筆者並不相信這是一個普遍現象，事關在當日在場亦不是所有的經理都有類似情況，而造成如此現象也有幾方面的成因，讓我們來逐一討探：

 

　　在此筆者要先立一個前設，是他們本質並非一個只會依賴的人，是有教化可能性的人，而我們亦撇開所有我們控制不到的元素，先假設造成依賴的成因有部分或大部分是我們身上，否則以下的討論是毫無意義，我們亦不應為自己不能控制的因素而花心思。

 


《白雪公主殺人事件》劇照

 

　　第一種可能性是作為經理上司，我們在同事入職後習慣「餵食」的教育模式，簡單說即每次他們有問題我們都給予答案，這種做法使他們習慣了不用思考，亦不用自己去尋找答案，正所為授人以魚不如授人以漁。其實新人白紙一張，學習的觀念都是我們教育的，我們應做的是給出指引，讓他們自行嘗試尋找知識或自學新技能，這才使他們快速有自立能力。

 

　　同時，為何他們為何會有長期依賴上司協助見客人簽單？可能是同事沒信心，可能同事懶於做成交，但更重要的是可能我們沒有給予他們足夠的信心讓他們去闖。在為人父母後筆者能更深體會這種感受，事實上對於我們來說我們可能也是一種懶惰的心態，怕孩子闖禍後面善後的時間成本更高。同樣地，我們也害怕下線同事未能簽單後會情緒低落，會沒成功感，會離開，所以使他們損失了學習的機會。年青人最大的本錢就是可以犯錯的本錢，如果我們思維上教育了他們失敗是很大的一件事，簽不到的一張單有如天塌下來，那他們就更懼怕失敗，更不敢去嘗試，事事縮在上司背後，變成「不能獨立生活」的銷售員。

 

　　希望大家都不要作繭自縛，親手把自己招回來有大好前途的年青人養成一個不能自理的媽寶，把自己累成狗，最後覺得招募浪費時間寧可自己做自己的生意，這樣就本末倒置了。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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