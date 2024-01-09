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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

09/01/2024

銷售技巧｜2024想行大運？原來運氣可自己控制！訂立焦點發掘商機

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  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　來到2024 了，不知大家上一年過得好嗎？無論如何，舊事已過，上一年是好是醜，新一年都來到了，希望大家今年要順順利利，身體健康。

 

　　每一年我們都會訂一下新的目標，有時訂目標也會想挑戰一下自己，去嘗試新的事物，去嘗試攀到一個新的高度，這之中很多人都希望新的開始都會有一些運氣，有一些外力去幫忙。有信仰的人可能會選擇向自己信仰的神祈禱，傳統中國人可能會燒香拜神拜佛拜觀音，有些人可能會請大師作法等等。

 

　　但在工作上，將一性最重要的KPI（Key Performance Indicators，關鍵績效指標）交托至運氣是最不實在的做法，而且等待事情發生的話肯定會很忐忑不安，筆者都不建議大家守株待兔的心態去營運。不過最近在網上看到有人分享了一個有趣的理論，原來某程度上運氣是可受我們控制，或我們可以一定程度提升自己在機會來到時的掌握力，今天跟大家分享一下。

 

　　先問一下在屏幕前的你，今天有沒有看到「紅色的車」？你記不記得你今天看到多少輛「紅免的車」？相信大部份的人都沒有印象，不會記得。但如果今天我告訴你，由明天開始，你每一次看到「紅色的車」，就會得到一千大元，你可能會開始有以下想法：怎麼定義「紅色的車」？是有紅色的雜色車、主色是紅色的車、還是只有紅色的才算？是要汽車還是單車都可以？是在駕駛中的還是停泊的都可以？不管你這刻有多少問題，但我肯定的是你由明天開始你必然會開始留意你經過的每一輛車，而且你可能會發現你身邊有很多車輛都有紅色。

 

　　這其實就是我們的焦點問題，當我們漫無目的在市場遊走時，我們沒有焦點，就發掘不到商機，當你腦海中有特定焦點時，你就會看到機會，主觀角度其實就是比以前多了一點機會。說個真實一點的例子，曾經遇過一個準招募向我說，他覺得自己入行最大難度就是無客，相信很多從業員都曾這樣想過。然而最大的原因不是因為他能力問題，不是他人際網絡問題，而是因為他從來沒有以從業員身份去聚焦看看有哪些人是客人，而且她身邊的人都沒有當她是Agent，那當然不會自爆有需要啦！所以根本不是有沒有客的問題，而是你有沒有焦點去尋找，從而影響思維和行動。

 

　　所以從今天起，我們不要再埋怨身邊有沒有機會，有沒有運氣，我們要先給自己具體地，有系統地規劃一下，我們需要的商機，究竟長甚麼模樣？

 

　　祝大家2024年人人達標！

 

 

 

 

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