  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
銷售達人
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

05/03/2024

銷售大法 | 成功銷售必備純熟「話術」技巧，與客戶溝通一定要入題！做到2大建議業績大躍進！

#業績 #銷售 #技能解鎖 #職場 #話術 #招募 #轉介 #銷售技巧 #說話技巧
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　最近天氣急變，流感肆虐，希望大家都要保重身體，小弟也在此波「流感」（現在倒不能說是疫情了）中伏了，祝願大家不要中招。

 

　　對中國人來說，過完新曆年，還要再過一個農曆年，那種「新一年，重新開始」的感覺才會特別明顯。然而對於一眾銷售員來說，第一個季度就迎來尾聲了，不知大家成績如何？是否理想？

 

　　為確保有良好工作氣氛，我們的公司及團隊都會經常邀請狀態好成績好的成功同事做分享，最近一周聽了三個分享，當中得出兩個要點，在此與大家分享。

 

　　無論是做招募還是做成交，最大的困境不外乎「招募」和「客人」的來源。面對如此狀況，筆者發現成功的同事都有一句說話掛在唇邊：「你要令所有人都知道你在做XX。」他們說的所有人意思是我們必須有一些既定「話術」，作為入題或開口作出要求做轉介紹。其實大家的機會是均等的，每人每天都只有24小時，你可以決定自己坐在辦公室甚至做家裏蹲，也可以一天約五個客人會見，更可以用聊天軟件同時展開三十個對話窗與陌生人對話交談，分別就是哪一種效率能最配合你。

 

　　關鍵的地方就是如果你是面對面的溝通，你必須要有一套非常純熟的「話術」，例如是招募的入題、拿轉介紹的入題，不過你就要有開場白，否則就會像我當年年少無知時準備不足，只帶入題招數，問客戶索取招募轉介紹時，別人問我需要招甚麼人，我才驚醒沒有細想，支吾以對，最後錯失良機。

 

　　如果你是用社交媒體做接洽交談的話，那就更簡單，有些朋友選擇把一些常用的話句或客人FAQ（Frequently Asked Questions）拍成精美短片，配以字幕，又或者配以預製好的回應篇章， 當客人或準招募問及有關問題時就不需要每次每位都逐一解答，雖然聽上去比較去人性化，但重點是協助你像「葉師傅」一樣一個打十幾個時不用思考亦不用每次都重新回答，在「令所有人都知道」的這道命題下，犧生些微的「溫度」換來多幾個接洽機會和時間，聽上去又感覺非常划算。

 

　　在此小弟建議大家有幾件事值得反思：第一，在你過往的經歷中，哪一種開口方式能使你成功率最高？而關鍵詞是哪幾種？第二，這是否在今年你挑戰自己的目標時，最合乎效率的一種方式？如非，那你會想採用哪種方法？

 

　　想通這兩個問題，我相信對業績未能進步的同業一定有非常大的進步。還有另一個要點，留待下回分解。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

我要回應

更多銷售達人文章

你可能感興趣

#業績 #銷售 #技能解鎖 #職場 #話術 #招募 #轉介 #銷售技巧 #說話技巧

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk