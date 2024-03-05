銷售大法 | 成功銷售必備純熟「話術」技巧，與客戶溝通一定要入題！做到2大建議業績大躍進！

最近天氣急變，流感肆虐，希望大家都要保重身體，小弟也在此波「流感」（現在倒不能說是疫情了）中伏了，祝願大家不要中招。

對中國人來說，過完新曆年，還要再過一個農曆年，那種「新一年，重新開始」的感覺才會特別明顯。然而對於一眾銷售員來說，第一個季度就迎來尾聲了，不知大家成績如何？是否理想？

為確保有良好工作氣氛，我們的公司及團隊都會經常邀請狀態好成績好的成功同事做分享，最近一周聽了三個分享，當中得出兩個要點，在此與大家分享。

無論是做招募還是做成交，最大的困境不外乎「招募」和「客人」的來源。面對如此狀況，筆者發現成功的同事都有一句說話掛在唇邊：「你要令所有人都知道你在做XX。」他們說的所有人意思是我們必須有一些既定「話術」，作為入題或開口作出要求做轉介紹。其實大家的機會是均等的，每人每天都只有24小時，你可以決定自己坐在辦公室甚至做家裏蹲，也可以一天約五個客人會見，更可以用聊天軟件同時展開三十個對話窗與陌生人對話交談，分別就是哪一種效率能最配合你。

關鍵的地方就是如果你是面對面的溝通，你必須要有一套非常純熟的「話術」，例如是招募的入題、拿轉介紹的入題，不過你就要有開場白，否則就會像我當年年少無知時準備不足，只帶入題招數，問客戶索取招募轉介紹時，別人問我需要招甚麼人，我才驚醒沒有細想，支吾以對，最後錯失良機。

如果你是用社交媒體做接洽交談的話，那就更簡單，有些朋友選擇把一些常用的話句或客人FAQ（Frequently Asked Questions）拍成精美短片，配以字幕，又或者配以預製好的回應篇章， 當客人或準招募問及有關問題時就不需要每次每位都逐一解答，雖然聽上去比較去人性化，但重點是協助你像「葉師傅」一樣一個打十幾個時不用思考亦不用每次都重新回答，在「令所有人都知道」的這道命題下，犧生些微的「溫度」換來多幾個接洽機會和時間，聽上去又感覺非常划算。

在此小弟建議大家有幾件事值得反思：第一，在你過往的經歷中，哪一種開口方式能使你成功率最高？而關鍵詞是哪幾種？第二，這是否在今年你挑戰自己的目標時，最合乎效率的一種方式？如非，那你會想採用哪種方法？

想通這兩個問題，我相信對業績未能進步的同業一定有非常大的進步。還有另一個要點，留待下回分解。