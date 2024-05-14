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14/05/2024

3個內地有趣的「商業案例」：美甲師修補汽車花痕？律師當媒人？以「逆向思維」思考或更易殺出新血路

#業績 #商業案例 #逆向思維 #銷售技巧 #藍海策略 #技能增值 #管理學 #跨界技能
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  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　商業界充滿了競爭和創新，但有時競爭對手的身份可能出乎意料。最近看到了網上一個短片，講述了三個國內非常有趣的現象，網友為了省錢用意想不到的方法作替補方案，也引起了我們的一些反思。

 

1. 汽車維修

 

　　第一個案例是汽車的維修，很多駕駛人士都可能經理過不小心把車刮到的狀況。在香港的話動輒都要花個幾千元才可以修好，但老實說這些損耗經常發生，使大家又頭痛又肉赤。就因為這個消費額太大使網友找到奇特的替代品：有人嘗試找「美甲師」去做修補，結果真的處理成功。

 

　　這個故事說明了其實只要思路一轉，你的技術可能跟跨界的技能是重疊的，以至其實可能有一個新的藍海可以發展，打開新的市場有時只在一念之間。

 

2. 酸梅湯

 

　　另一個有趣案例是賣飲料的店，很多網友發現平時去買酸梅湯很貴，結果就去找藥材舖配料，用一杯價錢換十多袋回家，還可以根據口味調節，反之其實對藥材店來說他們也不虧，都只是賣普通的藥材。

 

　　這個故事又說明了，其實很多時候你有能力兼顧多個市場，只是你有沒有發現客人需求，又有沒有讓客人知道你的服務涵蓋範圍而已。

 

3. 媒人

 

　　有關短片的最後一個案例，同樣也是非常奇靶的案例。有個男士為了擇偶找拍拖對象，就去找事務律師向他們要求找最近的離婚人士，在付了諮詢費後同時說出了自己的擇偶要求後，律師很快速就找到了能滿足客人需求的對象並向他作出介紹了。

 

　　（這裏牽涉了一些個人私隱資料處理的手法問題，筆者絕不建議大家模仿）

 

　　有時候我們除了要專注本業，同時也可以多了解自己服務的對象會不會有相似的另類需求，也許在此我們能開發多一個市場，做到相輔相成，協助本業的效果。

 

　　雖然以上的案例也只是一些「搞笑」為主的案例，但肯定的是如果我們多一點用「逆向思維」方式去思考自己的生意，有時可能更容易在業績上殺出血路。

 

　　2024年快過了一半，大家加油努力啊！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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