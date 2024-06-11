  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
銷售達人
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/06/2024

營銷策略 ︳ 小米低價電器吸客、Hermès用保值限量袋款確保顧客優越感！鎖定目標市場前要學懂捨棄！公開3大捨棄市場考慮因素！

#小米 #Louis Vuitton #Hermès #初創創業 #管理學 #路易威登 #薄利多銷 #客戶滿意度 #銷售效率 #競爭力 #高資產淨值 #愛馬仕
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　在上一期，我們探討了如何通過細分市場來提升銷售效率和客戶滿意度。本期，我們將深入探討一個關鍵策略：經營特定的目標市場即必須要捨棄某些市場。

 

為甚麼要專注於特定目標市場？

 

　　在現今競爭激烈的市場環境中，試圖滿足所有人的需求往往會導致資源分散，最終無法在任何市場中取得領先地位。專注於特定的目標市場可以帶來以下幾個主要優勢：

 

　　• 資源優化：將有限的資源集中在最有潛力的市場，提升資源的使用效率。

　　• 品牌定位：清晰的市場定位有助於品牌形象的建立，使品牌在目標市場中更具吸引力。

　　• 客戶忠誠度：專注於特定市場的需求和偏好，可以提供更針對性的產品和服務，從而提升客戶忠誠度。

 

案例研討

 

　　小米公司是一家專注於高性價比智能手機和智能硬件的公司。其低價格策略使得產品更容易普及，但也因此面臨了一些挑戰。但因為太容易造成「人有我有」的場面，可能將來這品牌會難以打入一些追求個人化，追求優越感的高端人客的市場，又或者價格的影響，對於某些人在送禮時優先排除了他們的品牌。在捨棄了「追求優越感」的市場，小米得到了「追求性價比」的市場，這就是他們的「捨得」。

 

　　相反地，一些高端品牌如愛馬仕（Hermès）和路易威登（Louis Vuitton）則採取了完全不同的策略。他們不斷推出限量款產品，儘管利潤豐厚，卻堅持不會大量生產，以確保客戶長期感受到優越感，並且使產品具有保值效果。在這個個案則是名牌子「捨棄了薄利多銷」，得到了「追求奢侈品」的市場經營手法。

 

　　所以我們希望進入高資產淨值的市場時，可能需要捨棄某些產品或服務，如減少價格戰，減少做優惠；多做一些能提升客人體驗、甚至可能與本業並不直接相關但能提升價值的事。以保險行業為例，為甚麼這幾年那麼多人提及「家族辦公室」和「稅務法律轉介」的服務，就是因為這些非本業相關的服務是高端客人的另一種需求，這種協同效應就可以更易吸引高資產淨值的客人。

 

如何選擇捨棄哪些市場？

 

　　在選擇捨棄哪些市場時，需要考慮以下幾個因素：

 

　　● 市場規模與增長潛力：評估市場的規模和未來的增長潛力。如果某個市場的規模較小且增長有限，可能需要考慮將資源轉移到更有潛力的市場。

　　● 競爭環境：分析市場的競爭程度。如果某個市場競爭激烈且自己難以脫穎而出，捨棄該市場可能是更明智的選擇。

　　● 資源匹配度：考慮自身資源與市場需求的匹配程度。如果資源與某市場的需求不匹配，難以提供有競爭力的產品或服務，可以考慮退出該市場。

 

　　總括而言捨棄市場並不是一個輕鬆的決定，但它往往是企業實現長期成功的關鍵步驟。專注於特定目標市場，能夠讓企業更好地利用資源，提升競爭力，並為客戶提供更優質的產品和服務。希望這些策略和案例能幫助你在市場經營中做出更明智的決策。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

我要回應
更多銷售達人文章

你可能感興趣

#小米 #Louis Vuitton #Hermès #初創創業 #管理學 #路易威登 #薄利多銷 #客戶滿意度 #銷售效率 #競爭力 #高資產淨值 #愛馬仕
更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大陸會否劍指台灣離島？

25/06/2024 08:00

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk