營銷策略 ︳ 小米低價電器吸客、Hermès用保值限量袋款確保顧客優越感！鎖定目標市場前要學懂捨棄！公開3大捨棄市場考慮因素！

在上一期，我們探討了如何通過細分市場來提升銷售效率和客戶滿意度。本期，我們將深入探討一個關鍵策略：經營特定的目標市場即必須要捨棄某些市場。

為甚麼要專注於特定目標市場？

在現今競爭激烈的市場環境中，試圖滿足所有人的需求往往會導致資源分散，最終無法在任何市場中取得領先地位。專注於特定的目標市場可以帶來以下幾個主要優勢：

• 資源優化：將有限的資源集中在最有潛力的市場，提升資源的使用效率。

• 品牌定位：清晰的市場定位有助於品牌形象的建立，使品牌在目標市場中更具吸引力。

• 客戶忠誠度：專注於特定市場的需求和偏好，可以提供更針對性的產品和服務，從而提升客戶忠誠度。

案例研討

小米公司是一家專注於高性價比智能手機和智能硬件的公司。其低價格策略使得產品更容易普及，但也因此面臨了一些挑戰。但因為太容易造成「人有我有」的場面，可能將來這品牌會難以打入一些追求個人化，追求優越感的高端人客的市場，又或者價格的影響，對於某些人在送禮時優先排除了他們的品牌。在捨棄了「追求優越感」的市場，小米得到了「追求性價比」的市場，這就是他們的「捨得」。

相反地，一些高端品牌如愛馬仕（Hermès）和路易威登（Louis Vuitton）則採取了完全不同的策略。他們不斷推出限量款產品，儘管利潤豐厚，卻堅持不會大量生產，以確保客戶長期感受到優越感，並且使產品具有保值效果。在這個個案則是名牌子「捨棄了薄利多銷」，得到了「追求奢侈品」的市場經營手法。

所以我們希望進入高資產淨值的市場時，可能需要捨棄某些產品或服務，如減少價格戰，減少做優惠；多做一些能提升客人體驗、甚至可能與本業並不直接相關但能提升價值的事。以保險行業為例，為甚麼這幾年那麼多人提及「家族辦公室」和「稅務法律轉介」的服務，就是因為這些非本業相關的服務是高端客人的另一種需求，這種協同效應就可以更易吸引高資產淨值的客人。

如何選擇捨棄哪些市場？

在選擇捨棄哪些市場時，需要考慮以下幾個因素：

● 市場規模與增長潛力：評估市場的規模和未來的增長潛力。如果某個市場的規模較小且增長有限，可能需要考慮將資源轉移到更有潛力的市場。

● 競爭環境：分析市場的競爭程度。如果某個市場競爭激烈且自己難以脫穎而出，捨棄該市場可能是更明智的選擇。

● 資源匹配度：考慮自身資源與市場需求的匹配程度。如果資源與某市場的需求不匹配，難以提供有競爭力的產品或服務，可以考慮退出該市場。

總括而言捨棄市場並不是一個輕鬆的決定，但它往往是企業實現長期成功的關鍵步驟。專注於特定目標市場，能夠讓企業更好地利用資源，提升競爭力，並為客戶提供更優質的產品和服務。希望這些策略和案例能幫助你在市場經營中做出更明智的決策。