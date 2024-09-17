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17/09/2024

銷售技巧｜逆向思維將缺陷轉化為機遇！因為有缺陷，所以變特別：銷售要針對「痛點」下手

#逆向思維 #Oreo #數碼營銷 #銷售技巧 #金繼 #傳統工藝 #銷售
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  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　在銷售的世界裏，完美的產品或服務似乎是所有人追求的終極目標。然而，現實是，無論你多麼努力，總有些缺陷是無法完全彌補的。但這不一定是壞事。有時候，這些看似無法修補的缺陷，反而是你打開市場的關鍵。今天，我們來談談如何運用逆向思維，將缺陷轉化為銷售機遇，並針對客戶的「痛點」下手。

 

逆向思維：缺陷也可以是優勢

 

　　在銷售中，逆向思維的價值往往被低估。許多人認為，缺陷等同於劣勢，應該極力掩蓋。但事實是，當你正面接受並理解這些缺陷，並將它們轉化為「特點」，你可能會發現一個全新的市場機會。

 

　　讓我們從一個經典的例子說起——Oreo的黏著劑。Oreo的生產商曾經遇到了一個結構性的問題：很多客人買了他們的餅乾回家，由餅乾出廠至客人口中的途中也難免會有餅乾裂開的問題，對於要使大家都能吃到形狀完美的餅乾，幾乎變成不可能任務。然而，Oreo並沒有選擇將這個問題視為產品的失敗，反而從中找到了商機。他們將這個現象轉化為一個「特點」，Oreo 的廠商參考了日本傳統修補技藝的概念，推出餅乾專屬的黏著劑，並以此為賣點做了一系列的營銷活動。這種不刻意掩飾破損瑕疵、甚至反過來凸顯使用痕跡的傳統工藝技術被稱為「金繼」（金継ぎ），它既是一種修繕的手段，也是一種能體現出「用之美」的哲學精神。

 

　　這個案例告訴我們，缺陷不一定是阻礙銷售的絆腳石。相反，當你能夠巧妙地轉化缺陷，並利用它們來滿足消費者的需求或提供有趣的體驗，這些缺陷反而可能成為你的銷售利器。

 

銷售的核心：找出客戶的「痛點」

 

　　在銷售中，最有效的方式之一就是解決客戶的「痛點」。這些「痛點」可以是客戶在使用某些產品或服務時遇到的困難、挫折或未滿足的需求。理解這些痛點並提供解決方案，會讓你的產品或服務變得更加具有競爭力。

 

　　有趣的是，很多時候，痛點本身就是由產品的缺陷引起的。例如，一家提供雲端存儲服務的公司，可能發現客戶抱怨他們的存儲速度不夠快，尤其在網絡不穩定的情況下。這看似是一個不可避免的技術缺陷，但如果你能反向思考，這其實是一個銷售機會！公司可以推出一個「離線存儲」的功能，允許用戶在網絡不穩定時先存儲文件，並在網絡恢復後自動同步。這不僅解決了痛點，還為產品增添了新的功能，讓客戶覺得更方便。

 

　　又例如，以我們本行為例，有很多客人都會覺得做儲蓄計劃對於本身的資金流動性變低。而事實上有一些客人對於消費上的自我約束力不夠，就正正需要把手頭現金「變走」來變相儲蓄，對於他們來說回報並非重點，反而是「不方便」提款才是他們把財富真正留到最後的關鍵方法。

 

讓缺陷成為你的武器

 

　　在銷售中，沒有一個產品是完美無缺的。關鍵在於，你是否能夠將這些缺陷轉化為優勢，並找到客戶的痛點，提供解決方案。對銷售新手來說，這是一項需要不斷學習和磨練的技能，但一旦掌握，你將發現，缺陷不再是你的敵人，反而是你成功的武器。

 

　　銷售的藝術，不在於推銷一個「完美」的產品，而在於如何讓你的產品在客戶眼中變得「不可或缺」，即使它有一些小缺陷。當你能夠針對痛點下手，並巧妙地運用逆向思維，銷售的世界將為你打開更多的機會之門。

 

　　總結：銷售不僅僅是展示產品的優勢，有時候，接受並利用它的缺陷，才是最有效的策略。用逆向思維解決客戶的痛點，將缺陷轉化為特點，這不僅能解決問題，還能帶來銷售機遇。只要你善於挖掘和創造，缺陷反而能成為你銷售成功的「秘密武器」。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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