營銷策略︱單一改變就影響過億生意！Chanel、Dior、Tiffany如何靠顏色設計突圍形象？靈活運用呢樣助小生意建品牌！

你可能想像不到，品牌顏色的選擇竟能對銷售額產生如此巨大的影響。事實上，一個簡單的顏色改變，可能就讓你多賺數百萬，甚至像Google一樣，單憑調整藍色陰影便賺了13.68億港幣。所以，對於營銷的朋友來說，原來每一件呈現在目標客人面前的事物（包括你自己！）都是有學問的，請不要小看任何的外觀或文件設計的細節。

色彩心理學：顏色不只是好看那麼簡單

很多人認為，選擇品牌的顏色只需依個人喜好。但事實上，每一種顏色都會對潛在客戶的情緒、態度及購買決策產生潛移默化的影響。根據「7秒鐘色彩理論」，消費者只需要花7秒鐘就能決定是否對產品感興趣，而顏色在這個過程中占據67%的比重。這也就是為甚麼像Tiffany藍、可口可樂紅和星巴克綠這些品牌顏色，能夠如此深入人心並有效提升銷量。

有趣的是，不同的顏色會對不同的市場和消費群體產生不同的效果。像是黃色在日本文化中象徵勇氣，但在拉丁美洲卻可能代表死亡。所以，當你在設計品牌時，請務必根據你的市場特性來選擇合適的顏色，否則，可能會事與願違。

豪華品牌與顏色的微妙關係

還記得我們說過Google如何通過調整藍色陰影來提高營收嗎？那麼，如果你打算建立一個高端或豪華品牌，選擇顏色就更需要謹慎了。例如，Chanel與Dior等高端品牌都使用黑色來強調其精緻與權威，而Tiffany則通過獨特的藍色來塑造其經典、高雅的品牌形象。這些品牌的成功告訴我們，顏色不僅僅是視覺設計的一部分，而是品牌核心理念的傳遞工具。

另一方面，請絕對不要使用原色來建立豪華品牌。原色（例如紅、藍、黃）往往會讓人聯想到大眾化、折扣商品，而這與「豪華」的定位背道而馳。相反，高端品牌通常會選擇深色調或金、銀等金屬色來營造出一種獨特的排他性和高貴感。（詳情可以試走一趟廣東道或一些高端品牌雲集的商場）事實上高端零售品牌中由舖面設計到裝修到服務員的服飾都會透露一種不同的氣場，這些亦是為甚麼專業的設計師那麼值錢的原因。

當然我們小本經營的生意就未必用得上這些技術，但不代表我們不能參考。現時科技發達我們在使用各項AI（人工智能）及修圖軟件都絕對能協助我們調整我們的宣傳物料，大大提升我們建立個人品牌的能力，關鍵是我們有沒有去下苦功而已。

少少改變帶來大大的不同

同樣地，就連簡單的一個符號由設計到配色都會為該公司帶來不同的銷售額，放諸到我們日常的銷售或招募活動中，我們的衣著、配飾、談吐以至銷售時使用的每一件工具都可能對我們有影響，關鍵是我們是否有在意去花時間去建設。

在你用心為自己建立個人品牌時╴你又有否去嘗試走多一步，刻意打造每個細節使你的品牌更完美？請務必根據你的市場定位與消費者需求來慎重考慮，這樣你就能把「少少改變」變成「大大的不同」。