  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
銷售達人
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

29/10/2024

網絡營銷玩大咗釀公關災難！設計銷售活動須尊重消費者，切忌為吸引眼球而犧牲品牌誠信！

#數碼營銷 #Pantry熱話 #公關災難 #營銷策略 #銷售策略 #品牌 #創意 #消費者 #誠信
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　在網絡營銷中，創意向來是吸引眼球的利器。然而，當創意過了頭，變成誤導，甚至讓消費者感到被欺騙時，這就不僅僅是「創意失敗」那麼簡單了。最近某家居品牌的一次營銷活動，就是一個典型的「弄巧反拙」案例，給了我們一次深刻的反思機會。

 

「扮執笠」：一招錯誤的情感牌

 

　　這次事件的起源可謂簡單明瞭。那家大型家居連鎖店在社交媒體上發布了一則「多謝各位多年支持」的大字帖文，並在門店貼上「最後今天」等字眼，讓很多消費者以為品牌即將結業。這一消息迅速在網絡上引發大量關注和轉發，許多顧客懷着惋惜和支持的心情前來詢問。然而，僅僅九小時後，品牌「揭曉」真相，原來這只是一場促銷活動，目的是告別「舊有原價」，推出新一輪的優惠。

 

　　這種營銷手段看似聰明，實際上卻像是一場「賣慘」的戲碼，讓消費者不禁感到被「愚弄」。而對於一個品牌來說，這種「一時之快」的行為，不僅未能拉動銷售，反而引來了網民的強烈反彈，甚至被指為「公關災難」。

 

誠信是品牌的基石

 

　　在這次營銷事件中，品牌選擇了誤導性的方式，讓消費者誤以為自己即將結業，這無疑是對信任的一次重大打擊。誠信是任何品牌的基石，無論是大品牌還是小店，都應該以誠實的方式與消費者溝通。當這一基石被動搖，消費者的信任隨之崩塌，品牌形象也很難再度挽回。

 

　　實際上，這次營銷活動不僅引發了網民的抽水，更造成了許多實際影響。在活動期間，許多曾經在門市或網店訂購家具的顧客受到驚嚇，擔心自己訂購的產品無法順利交付。他們的第一反應是：品牌是不是要倒閉了？這種恐慌情緒蔓延開來，讓許多顧客對品牌的信任度大幅降低。雖然活動的實際目的是促銷，但最終的結果卻是讓消費者擔心品牌的財務狀況，甚至懷疑其是否有倒閉的風險。

 

　　更糟糕的是，在這個充滿挑戰的經濟環境中，許多小店已經無法支撐，紛紛結業。品牌在這種情況下「扮執笠」的行為，被不少網民視為「落井下石」的惡劣玩笑。與其說這次活動帶來了正面的促銷效果，不如說它製造了更多的負面情緒。許多消費者並未真正關注到該品牌想要傳達的「減價」訊息，反而對品牌產生了更多的質疑和反感。這次活動只是在短時間內博取了流量和關注，卻沒能帶來長期的正面影響。

 

　　網民的批評也不無道理：在其他小店艱難支撐的時候，這個玩笑顯得既不合時宜，又缺乏同理心。品牌原本應該通過這次活動拉近與顧客的距離，卻因過度誤導和不合時宜的「幽默」失去了寶貴的信任。這也提醒我們，營銷活動不僅僅是創意的比拼，更是對市場環境和消費者情緒的敏銳把握。

 

　　總結來看，這次活動暴露了一個重要的問題：品牌的誠信與市場環境息息相關。在經濟下行的大環境中，消費者對結業的敏感度空前提高，品牌在進行營銷時更應該謹慎選擇字眼和策略。如果忽視這一點，營銷活動不僅無法達到預期效果，反而會適得其反，成為一場公關災難。

 

　　因此，作為銷售新手，學會誠實、清晰地與消費者溝通是至關重要的。品牌的長遠成功，依賴於與消費者建立起的信任，而這種信任一旦被破壞，無論是多大的促銷優惠，也難以挽回消費者的心。誠信是營銷的基石，這不僅僅是對產品質量的承諾，更是對消費者情感的尊重。當一個品牌因短期利益而選擇誤導消費者時，無論其初衷如何，最終都會損害品牌的長期聲譽。

 

公關災難：弄巧反拙的後果

 

　　這次事件不僅引發了消費者的不滿，還成為了競爭對手和各大KOL「抽水」的對象。某知名家居品牌在社交媒體上發文反諷，表示「小編先唔會扮結業」，成功藉此機會鞏固了自身品牌形象，進一步打擊了競爭對手的信譽。甚至一些政府機構也參與到這場「抽水」大戲中，例如某政府部門模仿該品牌的帖子，幽默地感謝大家對其活動的支持，再次強調了該品牌的失策之處。

 

　　這一系列的「抽水」行為，無論是來自競爭對手還是其他組織，無疑是對該品牌的一次重創。這不僅說明了社交媒體時代下品牌形象的脆弱性，也展示了營銷活動中「玩火自焚」的危險。一場原本計劃用來吸引關注的促銷活動，最終卻成為了其他品牌的宣傳素材，這對該品牌來說無疑是一次慘痛教訓。

 

　　這次營銷事件提醒我們，創意固然重要，但誠信和清晰的傳達更是不可或缺的要素。作為銷售新手，我們在設計營銷活動時，必須時刻保持對消費者的尊重，不能為了吸引眼球而犧牲品牌的誠信。可以賣熱血，可以賣理想，但千萬不要賣慘，因為短期的情感刺激無法帶來長久的品牌效應，反而可能適得其反，損害品牌形象。

 

　　在這個資訊爆炸的時代，消費者的注意力固然難以抓住，但品牌的信任一旦丟失，就很難再度挽回。希望我們都能從這次案例中學到寶貴的教訓，真正懂得如何在營銷中建立起長期的信任與關係。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】以伊衝突升級，北韓派兵增援俄羅斯，你會否擔心世界發生大規模戰爭？► 立即投票

我要回應
更多銷售達人文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #Pantry熱話 #公關災難 #營銷策略 #銷售策略 #品牌 #創意 #消費者 #誠信
更多職場文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

真知灼見－溫灼培 | 英國大幅加稅惟未損英鎊匯價

31/10/2024 11:09

貨幣攻略

東北亞再起風雲，朝鮮半島或捲入混戰

30/10/2024 15:42

大國博弈

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk