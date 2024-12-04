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04/12/2024

勿只集中開發新客忽略舊客，深耕客戶關係建立長期經營良好服務，實現少勞多得生意模式

#客戶 #銷售 #良好服務 #保險 #少勞多得 #客戶關係 #銷售策略 #管理學
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  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　在銷售行業，尤其是保險業中，成功的關鍵在於長期經營與客戶建立良好的服務關係。許多銷售員或生意人往往將精力集中在開發新客戶上，但其實，維護與現有客戶的關係才是實現少勞多得的生意模式。透過深耕客戶關係，我們可以在不斷變化的市場中穩定業績，並最終實現長期的成功。

 

深耕的價值

 

　　研究顯示，開發一個新客戶的成本可能高達維持一位現有客戶的五倍。例如，如果維持一位老客戶的成本為100元，那麼開發一位新客戶的成本則可能高達500元。這意味著，投入大量資源去吸引新客戶的回報並不理想，而與現有客戶保持良好的關係則能帶來穩定的收益。尤其是你的服務愈專業，合作方式更多關乎長期利益。原因很明顯，因為如果你的服務足夠穩定，那客人轉換供應商的機會成本或風險就會大大提高：我怎麼能確定下一位服務人員能提供一樣水平的服務呢？

 

　　信任的建立是無形，而長期的合作關係會使信任關係在第一次成交後延續，現有客戶已經對你的專業性和服務質量有所認識，這使得你能更有效地推廣新產品或服務。當客戶信任你時，他們更願意聽取你的建議，這將大大降低成交的難度。

 

　　而維持長遠關係事實並不是那麼困難，很多時客戶未必需要很多的貼心服務，但穩定地完成每一個承諾可能更重要。就像情侶之間，驚喜和浪漫固然可貴，但婚姻更需要雙方的信任與預期，這種穩定性使關係更加牢固。在你的業務中，持續履行承諾，讓客戶感受到你的可靠性，將有助於增強他們對你的信任。

 

長期經營如何實現少勞多得？

 

1. 優質的客戶服務

提供卓越的服務體驗是吸引和維持客戶的關鍵。定期跟進客戶，了解他們的需求變化，這不僅能提升客戶的滿意度，還能促進再次購買。

 

2. 建立長期關係

透過穩定地履行承諾和定期聯繫，增強與客戶的聯繫。這不僅能讓客戶感受到你的關心，也能讓他們更願意在未來選擇你的服務。

 

3. 利用口碑行銷

忠誠客戶不僅更有可能再次購買，還會自發地向他人推薦品牌。根據調查，約60%的新客戶來自於現有客戶的推薦。這種口碑行銷的效益是無法用金錢來衡量的，建立良好的客戶關係能顯著降低你的獲客成本，實現少勞多得的效果。

 

總結

 

　　作為銷售從業員，這是一門長期經營的生意。面對市場的變化和挑戰，重要的是保持耐心與堅持。即使短期內未能達成某些目標，只要專注於提升服務質量，增強與客戶的聯繫，最終都能取得理想的成果。

 

　　總結來說，長期經營良好服務的策略，不僅能夠提升業績，還能為未來的成功奠定堅實的基礎。讓我們一起專注於深耕現有客戶，利用已有的信任關係，創造更多的商機，實現真正的少勞多得。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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