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31/12/2024

人棄我取尋找商機新出路 成功案例：Misfits Market

#初創創業 #MisfitsMarket #商業模式 #銷售 #農產品 #金融行業 #商機
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  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

Photo: misfitsmarket.com

 

　　在當前競爭激烈的金融行業，特別是在香港的保險市場，許多銷售員正面臨著前所未有的挑戰。客戶的期望越來越高，資訊透明化使得專業度成為成功的關鍵。有時候在最熱門市場競爭不能突圍，我們可以嘗試「人棄我取」，敏銳地捕捉市場中的商機，並利用手上的資源來拓展業務。

 

成功案例：Misfits Market

 

　　一個值得借鑒的成功案例是阿比·拉梅什（Abhi Ramesh）創立的Misfits Market。該公司專注於銷售那些外觀不佳但完全可食用的水果和蔬菜，這一商業模式不僅解決了食品浪費的問題，還為消費者提供了以較低價格獲得高品質農產品的機會。

 

 

背景與啟示

 

　　拉梅什在食品物流行業的觀察很久，他了解到大約三分之一的農產品因外觀原因未能到達消費者手中。許多水果和蔬菜被丟棄，僅僅是因為它們不符合超市和消費者設定的視覺標準。這種浪費每年造成數十億磅的食品被丟棄，而這些食品本可以被食用。

 

　　拉梅什的個人經歷也影響了他減少食品浪費的決心。在一個不允許浪費食物的家庭長大，他意識到利用所有可用資源的重要性。這種背景促使他創建一個不僅銷售這些「丑陋」水果和蔬菜的企業，還促進可持續性和環境責任。

 

 

商業模式與成功

 

　　拉梅什透過採購通常被零售商拒絕的農產品運營，並提供包含這些水果和蔬菜的訂閱盒。這種模式不僅使消費者能夠以實惠的價格獲得高質量的產品，還在COVID-19大流行期間實現了顯著增長，收入達到約3.86億美元。

 

尋找商機的思考

 

　　對於銷售員而言，關鍵在於思考市場的需求和自身的資源。如何將被忽視或看似不理想的市場需求轉化為商機，是成功的關鍵。你手上的每一份資源，都可能是開拓新客戶的橋樑。

 

 

立即行動，不要猶豫

 

　　在發現機會後，立即行動是至關重要的。猶豫只會讓你錯過潛在的商機。無論是通過建立關係、提供個性化的服務，還是挖掘被忽視的需求，快速出手，才能在競爭中占得先機。

 

勸勉與展望

 

　　對於在中港兩地從事金融行業的銷售員，持續提升專業性和服務質量是未來的關鍵。即使面對挑戰，只要不斷思考市場需求，善用手上的資源，並勇於行動，就一定能在這個行業中找到新的出路。讓我們一起從成功的商業案例中汲取靈感，為自己的職業生涯注入新的正能量，勇敢地尋找商機，迎接未來的挑戰。

 

(相片來源：misfitsmarket.com)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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