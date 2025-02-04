奢侈時尚品牌ERD的啟示：劍走偏鋒或成賺錢之道！積極利用社交媒體推廣，提升品牌理念

在此先向大家拜個年，祝大家身體健康，財源廣進！我們這專欄分享過不少品牌塑造的成功案例，今天想跟大家分享一個非常獨特的案例，希望可以啟發大家新一年有新的想法。

以下要跟大家分享的是一個奢侈時尚品牌，名稱是Enfants Riches Déprimés（簡稱ERD）。不知大家有沒有聽過，反正小弟不是它的受眾所以此前就未聽過了。ERD是由美國設計師Henri Alexander Levy於2012年創立，品牌名稱的法語意義為「憂鬱的富二代」，這一名稱本身就反映了其目標客群的生活方式和情感狀態。ERD的核心理念是反叛傳統奢侈時尚的規範，強調個性化和獨特性，極端的演繹就是品牌有別於一般的奢侈品品牌，ERD不希望得到高調奢華，甚至不希望受大眾的認識認知，他們強調這是限量，小眾，獨特的特色。

ERD的產品以極高的價格和限量方式發售，提升品牌的獨特性，吸引追求奢華的消費者。產品的定價範圍從幾百美元到數萬美元不等，這種策略使其在市場上極具排他性。每件作品都是獨一無二的，且生產數量極少。用家們買的不只得到貨品本身，「能買到的都是同層次的人」也許就是用家的最大感受。ERD的設計風格融合了藝術與時尚，Levy的背景使他能將藝術的表達方式轉化為時尚產品。品牌服裝使用高品質材料，注重工藝，使每件作品都具備藝術品的價值。設計常常帶有挑釁性，挑戰傳統時尚的界限，並反映年輕一代對於身份和自我表達的追求。

事實上要做到ERD的定位，實行起來真的不容易。定位上，ERD的主要客群是年輕的富裕消費者，特別是那些追求獨特性和個性化的消費者。品牌的市場策略明確針對小眾市場，避免大眾化的產品，這使得其在時尚界中獨樹一幟。

而由於他們要接觸的是「富二代」，或「富裕的年輕人」，故他們使用屬於年輕人世代的媒體主導，在當今數字時代，ERD積極利用社交媒體來推廣品牌，在Instagram等平台上擁有大量追隨者，與年輕消費者直接互動，展示最新設計和理念。他們宣揚的是文化、理念。商品只是一種媒界，這一手法使得支持者們希望消費支持的不是關心產品實物本身，更重要的是「用錢投票」去支持設計者本人。這亦是一種把流量變現的手段之一。

在香港保險行業，銷售員面臨的挑戰與ERD的市場定位相似。對於年輕的保險從業員來說，建立個人品牌同樣重要。要成功地吸引客戶，必須展現出專業性和獨特性，並與客戶建立深層次的情感聯繫。

就像ERD強調的獨特性，我們也需在其中一個專業領域上脫穎而出。利用社交媒體和線上平台，保險從業員可以分享專業見解、理財建議，甚至是行業動態，從而建立權威性和信任感。（當然要符合各自公司和監管機構的要求）在塑造品牌的過程中，我們亦不忘要宣揚自己的「品牌理念」。就如ERD所展現的文化與理念，保險從業員也應該在與客戶互動中表達自己的價值觀，讓客戶感受到他們不僅在購買一份保險產品，更是選擇了一位值得信賴的顧問。

ERD的成功在於其針對小眾市場的明確定位，我們也可以借鑒這一策略。針對特定的客戶群體，例如創業者、高淨值個人或特定年齡層的客戶，專注於提供他們所需的獨特產品和服務，以建立品牌忠誠度。

建立一個成功的品牌對於保險從業員來說是個充滿挑戰的過程，但同時也是一個充滿機會的旅程。借鑒Enfants Riches Déprimés（ERD）的成功案例，我們可以學到如何在專業性、獨特性和客戶關係上著重發展，並利用數字化工具來提升品牌曝光率。

Enfants Riches Déprimés作為一個奢侈時裝品牌，通過其獨特的品牌理念、藝術性的設計風格以及針對小眾市場的策略，成功地在時尚界中佔據了一席之地。品牌不僅提供高端服裝，更傳遞了一種生活方式和文化認同，吸引了眾多追求獨特性和個性化的年輕富裕消費者。這種對於藝術和時尚的融合，使得ERD在當代時尚界中持續保持其獨特地位。

在品牌塑造的過程中，我們可以從這些成功的案例中汲取靈感，思考如何在自己的業務中挖掘獨特性，並有效地利用現有資源來提升市場競爭力。