銷售策略 │ 搶客不如留客：一位星巴克資深會員告訴你的經營哲學

在競爭激烈的市場中，許多銷售人員把大量精力投放在「如何獲取新客戶」上，卻往往忽視了更重要的問題：如何留住現有客戶。數據清晰地告訴我們，這是一個代價高昂的錯誤。

留客的壓倒性經濟優勢：驚人數據

研究顯示，獲取新客戶的成本比維繫現有客戶高出5-25倍。更驚人的是，提高客戶留存率僅5%，就能帶來25%-95%的利潤增長。這不是小數目，而是能徹底改變業務前景的差距。

哈佛商業評論的研究進一步指出，忠誠客戶的價值遠超首次購買：

- 他們購買更多產品和服務

- 對價格敏感度較低，更願意接受增值服務

- 主動推薦的可能性高出16%

- 為企業帶來的利潤貢獻比新客戶高出60%

對保險業而言，這些數字更具震撼力。有外媒公布過一些當地保險業數據可供大家參考：一位留存5年以上的保險客戶平均會購買2.9份保單，而且續保率高達93%，且更易提供轉介紹。這絕對是每年提升業績的好方法！

星巴克的客戶忠誠度：一個經典案例

要理解客戶留存的藝術，沒有比星巴克更好的範例。在美國，儘管一杯咖啡的成本可能只有5-10元，但星巴克成功說服數百萬人每天花上30-50元購買他們的產品。更重要的是，這些顧客不斷回頭，成為真正的「粉絲」。

當地星巴克的關鍵成功指標令人矚目：

- 會員回購率高達82%（行業平均僅為63%）

- 其忠誠會員計劃帶動了超過40%的總銷售額

- 星享卡持有者年均消費額是非會員的2.6倍

- 會員流失率僅為行業平均的一半

這些成績絕非偶然。星巴克建立了一套系統性的客戶維繫策略，其核心可以概括為「CORE」模式：

1. 連結感（Connection）：超越交易的關係

星巴克不僅賣咖啡，更創造「第三空間」的概念——家與辦公室之外的社交場所。店員會記住常客的名字和偏好，創造個人化連結。

如果我們開始將客戶關係從「交易型」轉變為「顧問型」。除了年度保單檢視，我定期分享相關財務知識，並在客戶人生關鍵時刻（如晉升、結婚、生子）主動提供針對性建議。讓客戶感覺不是把你當保險顧問，而是當財務夥伴。那麼這種關係就很難被價格競爭擊敗。

2. 認可感（Ownership）：從客戶到會員的心理轉變

星巴克巧妙地將「顧客」轉變為「會員」，強化歸屬感。金級會員專屬金卡、個人化APP介面、會員專享活動，都強化「我是星巴克的一部分」的認同。亦即社群的一部份。

有一些業績好的顧問會定時為長期客戶提供季度市場趨勢分析和專屬理財講座。這不僅提供價值，更創造了「精英圈子」的歸屬感。當客戶開始說「我的保險顧問」而非「賣我保險的人」，關係本質就發生了變化。

3. 回報感（Rewards）：有形與無形的獎勵結合

星巴克的積分系統不只提供實質獎勵（免費飲品），更結合情感獎勵（生日特別待遇、提前品嘗新產品的機會）。研究表明，情感獎勵對長期忠誠度的影響往往超過物質獎勵。

除了傳統的客戶禮品，我們也可以慶祝「保障里程碑」——當客戶的保障計劃運作滿1年、3年、5年時，發送個性化的「保障成就報告」，具體說明這段時間保單為他們提供的保障價值和累積的財務效益。這種「看得見的成就感」大大增強了客戶的續保意願。

4. 體驗一致性（Experience Consistency）：可預期的高品質服務

無論你在世界哪個角落的星巴克，都能獲得相似的高品質體驗。這種一致性建立了信任和可靠感。

如果大家制定了標準化的「客戶服務時間表」，確保每位客戶都能在固定時間點（如保單周年前、重大市場變動後）收到我的主動聯繫和服務。對於客人的預期妥善管理好，除了能提升客戶體驗，也會增強他推薦朋友給我們的信心，因為對他們來說整個虛無的服務過程變得可視化了，也就更容易開口跟人分享。這種可預期的專業服務創造了無形的信任屏障，讓競爭對手難以撼動。

結語：搶客與留客的投資回報對比

根據外國行業數據，保險顧問平均需要8-10次接觸才能轉化一個新客戶，大家可以按時薪計算下成本。相比之下，維繫現有客戶的成本一定更低，因為現有客戶需求很多都是重複，而帶來的收益絕對高出數倍。

如果你正投入大量資源「搶客」，或許值得重新考慮資源分配。星巴克的成功告訴我們，真正的業績增長不在於不斷擴大客戶基數，而在於深化與現有客戶的關係，將一次性購買者轉變為終身支持者。

在保險行業競爭日益激烈的今天，也許我們需要問自己：我是在忙於「搶客」，還是專注於「留客」？數據和星巴克的成功已經給出了明確答案。

你有沒有特別成功的客戶維繫策略？或者作為消費者，哪些企業的留客措施讓你印象深刻？歡迎在評論區分享你的經驗和想法！