為舊物賦予新生命！破裂木椅只可棄掉？用麻繩修補為它「賦能」！改變心態翻出新形象

先跟大家分享一個個人真實案例。

話說最近訂了一張木椅，收到打開後，發現木椅手柄已崩裂了。

（圖片由作者提供）

有旁邊的人看到，就說，退貨吧；也有說，退錢吧。

你會怎樣處理？

這事情啟發了我絮絮的思量：

1. 退貨，可以是可以；但是，這一來一往的運費，真有必要嗎？

2. 退錢，當然也要退貨才可以退錢；對方即使收回了木椅，會否掉棄為垃圾？

3. 如果我可以把木椅修補，木椅的功能仍在，那就是少了一件因被我棄掉而可能被砍伐成垃圾丟棄的可能；

基於環保意識，基於不想浪費的意識，基於包容的意識（相信賣方及物流都不是有心破壞的，有時意外破損無可避免），我選擇了第三個做法。

根據態度與結果的8:2 比例，態度真的會完全影響這木椅的命運。

其實，我有兩個考慮： 一，可以自己修補就自己做； 二，如果物品損壞到非我能力範圍可以修補的話，就尋找願意環保循環再用的木匠發揮二次創作！

這木椅的手柄破裂的部分正是手把位置，如果不處理，當然有機會弄損手掌；但其他部分都還很好！坐下來仍然堅固穩實，看來也不算是嚴重到不能修補，所以，心態一轉，就決定為這部分加點手工！就是只用麻繩，簡單地在破裂的部位好好地繞圈子，把這部分「美化」一下！事實上這個想法也是來自一些玻璃瓶，繞了麻繩就是一個新形象！既保留實用價值，又有另一種的風格！這張木椅，就這樣繼續發揮它的價值及效用！這實在是有意義，又值得！

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

我們一直生活於頗放肆的生活方式，很多時候想買就買，想掉就掉；當真的要棄掉甚麼東西的時候，不妨停一停，想一想，是否可以給這物件「賦能」？可以翻新？可以再持續物命？同時，就等同減少了一件「垃圾」？

（圖片由作者提供）

2021，驚濤駭浪式的又到尾聲，又是回顧總結的時候！

最近朋友的一個問題在啟發了我這一次回顧的啟思。他說今時不同往日，以往慣常的旅遊、奢華，在這些年的地球疫情、社會民生、氣候變化等等現象之下，過去很多生活形態都在變化，他問起我關於形象工作又會如何變？我相信，未來大環境是需要更多有心人支持把物件賦予能力賦予能量賦予新生命，無論是衣物、飾物、家居物，都應該有可持續發展的概念；只要有這心態，就可以翻出另一狀態新形象，都是形象內功修為的提升！