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04/01/2022

2022年新氣象、新形象、新能量！建議開三個戶口：儲蓄健康、正能量、正知識！

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  • 藍婷

    藍婷

    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象。對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…曾為商品品牌代言人作形象指導，包括林志玲、徐熙媛、陳慧琳、周慧敏、楊采妮、關詠荷。

    熱衷以工作經歷體驗加生活行為故事結合技巧理論，導引形象IQ有助個人職場及生活帶來優勢、開啟潛能及提升素質。曾為香港經濟日報及Cosmopolitan月刊專欄作者。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。

    本欄每周二更新

    形象UP！

　　首先祝願大家2022新一年，活得平安、身心安康、六時吉祥！

 

　　日子順逆總會有，學懂歡歡喜喜受！最重要祝福自己及各人都繼續有能力！有魄力！有耐力！唯有這份自帶能力及別人無法代替的擁有，才可面對、處理、放下、皆自在！最好還可以加入「素」食族群，素造新力量！精氣神滿滿！愈多人自身環境好，能量氣場愈更好！

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　踏入2022年，祝願大家朝著擁有身心靈健康、和諧、美麗的形象作目標，為自己的生活形象加添養分，福慧雙修，從而更可能推己及人，令自己及家庭相處得更和睦及活得更精采，更希望大家都活得自在！

 

　　每逢新一年都會有檢視過去的習慣，也就順道梳理一下身心靈，重新排列未來的生活重心！展開新的行動！快速概述一下2021年做過甚麼大小事年記：

 

　　1. 2021年1月，我在不大積極的情況下接觸了一個德國科學家研發的健康飲用產品，這飲品特有營養輸送概念（NTC®）專利，按人體每天營養分量比例而沖飲，直接輸入細胞。我之前真的不怎麼積極，只是接受了朋友的好意願意試試體驗。飲了三個月的感受是自覺精氣神更好，更重要是要加強免疫力！其實重點不是我的故事，重點是我彷彿是被安排飲用才有下一步的事情，因為事隔三個月後即4月中，我的哥哥因腦部被發現有頗大的腫瘤，被急送返港，做了長達12小時的手術。手術後當天半夜曾經出現休克，手術後一星期都未能自理，完全要護士照顧，就在手術後一星期，我讓他開始飲用這健康產品，飲量是比一般人高的3倍分量！一星期後他可以出院！狀態是可以完全自理。休養一個月，康復理想，更在香港接種了兩劑疫苗才返回國內繼續工作，持續三個月保持每天平常人的飲用方式，身體從未有任何不適，半年後覆疹，醫生說身體狀況良好！我深感這是巧妙的安排！

 

　　2. 從2020年2月開始出發點因為疫情而多數人都要留家做飯，於是在本欄附加素食譜為大家提供素食靈感；2021年4月終於一償心願，在經濟通網站開拓推動素食的專欄「素心Cook」，感恩我能以超過十年素食及倡導素食者身分為大家效勞！自己構思食譜及做法，更自拍影片自己撰文，就是希望更多人知道素食有好多美味又健康的選擇！

 

（圖片由作者提供）

 

　　3. 2021年5月，有幸被邀請落區，為社區朋友提供素食課堂名為「家家有葷素」，近乎做了「素心Cook」的現場分享示範版。反應令我感到很鼓舞！

 

（圖片由作者提供）

 

　　4. 2021年5月開始，接受新工作，為素食餐廳作空間形象及參與運作的顧問，作為素食倡導，有幸又踏出多一步！更感謝所有好評、欣賞及支持的大眾友好！

 

 

（圖片由作者提供）

 

　　展望2022，我相信我們更要立善念、發好願、用心篤行一切對地球、對環境、對生態、對生命都有幫助的事！迷眛本性，災難紛呈；人心正，天心順，人心不正，戾氣沖天，氣侯變異也因此而來。

 

　　2022繼續小小建議分享如下： 

 

　　1. 開一個儲蓄（健康）戶口——儲蓄健康是自己自主的，每天自我要求的起居飲食生活作息的行為累積。每人的健康方法都不同，如跑步、瑜珈、氣功、素食等等，找對適合自己，儲蓄累積有效和應的能量及方法。疫情還未過，加強免疫力為尚策。

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　2. 開一個正能量戶口——儲蓄一定的正能量，有助負能量出現時，加減扣除下，令自己減少身心不安的傷害蔓延！如果平時不儲蓄，何來有這筆「資產」去幫補及抵銷？特別是現今生活愈來愈多複雜事態！正能量不是靠別人給你的，只有自己生產的。   

 

　　3. 開一個資糧戶口——資糧是正知識的智慧資糧；多接觸及學習具有正知識正見的朋友，備實際經驗琢磨後產生的智慧，可以幫助平日生活工作遇到、連一些專業人士都幫不了的想法及態度。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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