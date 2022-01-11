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11/01/2022

形象內修需要歷煉和沉澱，是真修實行，不走捷徑！4個方法讓精神力量更壯大

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  • 藍婷

    藍婷

    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象。對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…曾為商品品牌代言人作形象指導，包括林志玲、徐熙媛、陳慧琳、周慧敏、楊采妮、關詠荷。

    熱衷以工作經歷體驗加生活行為故事結合技巧理論，導引形象IQ有助個人職場及生活帶來優勢、開啟潛能及提升素質。曾為香港經濟日報及Cosmopolitan月刊專欄作者。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。

    本欄每周二更新

    形象UP！

　　繼續祝願大家2022新一年，活得平安、身心安康、六時吉祥！

 

　　兩年前開始，久不久就有業界同行或朋友問，初接觸形象，總是向外（外表）尋求解決方法；做了一段時間之後，體會就是：有人學以致用，堅持耐力長短不一，有人這邊學那邊就還給你了。日子愈久就愈會發覺，外在改造雖然有威力有影響力，內心開始浮現訴求，覺得不夠踏實，或者不足或未完整。

 

　　一般人的形象，從外在修改，是基礎步，是物質性的改動，而物質是外求的，也可以快速的，較容易看效果，也較容易得到暫時性滿足，當基礎步穩健了，達到一個從外在領受自我感覺良好（也包括別人的欣賞目光）的階段。但是物質性的基礎步不足以滿足及完善對形象提升的整全需求，這時很自然走向精神層面，即是向內求。

 

　　以個人經驗，有這份訴求，就是內在的「我」在成長在變化在躍動。內在的我需要精神力量的調和；形象外力可以隨手拈來揮灑自如，形象內力就需要歷煉及沉澱變成自帶的資源。這個精神力量，可以帶動到你的個人修為、脾氣、說話談吐；可以引伸啟動你的懺悔心、歡喜心、包容心、感恩心、慈悲心。這些內質，混和起來演化成行為，會令精神力量更壯大，就是形象內修的課題！

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　這個內在的「我」的成長不是年齡的成長，是每個人都有自己的「內在我」，每個人都有自己的生命故事，包含經歷、智慧、價值觀、生命追求目標；這四大元素，是形象內質的組合體。形象外觀力量可以很迅速造就了出來，但是形象內質是長久式的內修功夫。只要你願意，隨時可以啟動，建立及儲蓄你的形象內修功夫。

 

　　上星期我提議過儲蓄（健康）戶口、開正能量戶口、開資糧戶口；這些都是形象內修的課題之部分的「說法」，現在更強調「做法」！形象的內修方法，每人都可以做。以下分享一下我一路走來的做法，深深覺得是受益者，更希望帶給大家參考：

 

　　1. 讀書 – 超過八年每星期天早上參加國際經典文化協會主辦的論語課，一字一句的讀書，之後靜坐、動功，之後才聽老師解讀論語。每次用手指頭指著一字一句的讀書、靜坐、動功，全都是以中國傳統經典文化來修心的功夫。想能夠經常心安、安定、少點心煩氣燥的話，我建議大家不走捷徑，老老實實的修，一天天一點點，一定有效果。論語當中一句話： 「君子求諸己，小人求諸人」，是聖賢賢訓；跟以下的修練也是一脈相承；

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　2. 煉功 – 超過十二年，每天早上習煉道家的念力氣功「太極五行功」（是太極五行自我康復工程的主要功法），初開始學習就重新調整對病理的傳統觀念，健康是自己有責任有需要自我多加警醒；也加強了每個人自身具有自癒力的認識，既可養生也可發揮自愈療效！功法的核心是講究內求不作外求；跟儒家文化「君子求諸己 小人求諸人」異曲同工；

 

（圖片由作者提供）

 

　　3. 學佛 – 超過十年佛弟子身份，感恩有幸皈依佛法僧，定期禮敬三寶，培養練就懺悔心、謙卑心、尊敬心、感恩心；還有誦佛經、唱梵唄，都是修攝自己內心環境，特別是與其有時間煩躁不安，不如撥時間去誦經文、禮敬三寶；感激遇上這個可讓人終身學習的過程；以前很少在工作上提及，因為怕惹來不必要的反應；隨著疫情反覆，我更感佛理對人心、處世的重要性，所以也豁出去，希望能接引有緣人，做得幾多是幾多。撇開宗教話題，學習佛法予我而言就是要好好修行，佛理也是講及自我覺悟，各人因果各人自己受自己了。簡單來說，肚餓找飯食是自己要食的，口渴要飲水是自己要飲的，沒人可以代勞。儘管你可能有助緣，但是一切都要自己負責（當然還有很多相關學問，只是先說到這裡）。上面說的儒家文化「君子求諸己，小人求諸人」、道家養生法「我命在我不在天講究內求不作外求」，跟佛家的因果及修行，理念及價值觀都是同出一轍。（疫情生活，聽聽佛音，心情都會舒緩一點：https://www.youtube.com/watch?v=1w1reKKji7M

 

（圖片由作者提供）

 

　　4. 持素 – 超過十三年素食的我，義無反顧的跟大家分享素食「容易買、容易煮、好味道」，因為以前不時在家一邊做素食，一邊聽佛理，或佛曲，是一個非常值得嘗試的修心行為。當時聽佛經，了解素食是要培養慈悲心，時常自我提醒做人要有慈悲心，少殺生，惜福更要造福。現在我每次寫「素心Cook」食譜，我都感恩能有以前的機會日子讓我做素食，才能有這樣的機會。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　內修功夫往往是要一步一腳印，真修實行，不行短途捷徑；祝福你在形象外力滿滿，形象內修功夫方面也能自帶給力，那時候內求能力更強，真正內外都收放自如！

 

 

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