雨天面試變落湯雞？可能會被扣印象分！見工避免狼狽小妙招分享！

朋友V君是人力資源的總監，眼見下雨天來面試見工的求職者，全身盡濕的狼狽形象，卻因而心中暗自有了一些看法。

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如果大家的學歷差不多，除了看閱歷，也順帶從環境而看他們的應變能力！特吃是惱人的雨天！V君看到有來面試的人一手提著雨傘，一手拿著手袋及手提電腦，褲腳及鞋又盡濕，一副「落湯雞」的模樣，也看到有些人的衣腳乾了之後就連褲管的形態都「變形」。心情好像很不安，又渾身不自在！更見過有人穿露腳趾的涼鞋來面試，第一印象「扣分」值也不少！

雨天著裝上確要考慮部署一下，免得因為著裝的影響，令自己的第一形象失分，「牽連」表現。而V君看的，就是要在這樣的情況下，觀察大家做事的心思及準備，有比較就知所取捨。

多點用心可以讓人解讀處事的「準備」作風；處理好會因而反映妥善的一面而加分，相反就會因這樣而「失分」！前往面試，準備工夫當然不可少，為顯個人的「能力」，又不失職場的「風采」；或想雨天見工仍力保職場專業風姿，以下都是做足「準備」的妙招：

1. 下雨天挑選衣著布料要比較挺直，無論是布料及剪裁，都選較挺立的，即使有汗水有雨水，都不會令布質變軟、變縐及變樣。特別是外套及長褲，宜選那種帶 nylon 或 rayon 成分的，濕了都不易變型走樣的，而且快乾。有了這類風雨「戰衣」，外觀受影響的程度可以說會減到最低；

2. 雨天最易弄濕長褲，如果是穿長褲裝的話，宜選布料挺直及容易滑水的，不要太軟薄；

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3. 要挑選可以挽在手臂的手袋，必要時背在肩膊上；男士可背背包；一手拿傘時，也可以騰出另一隻手，令自己可以安全一點；

4. 選的手袋宜是防水及較易清潔的，皮革物料濕了之後不好處理的，容易變型，可免則免；

5. 有需要也可為手提袋或背包加個外觀得體的防水套，讓人有準備充足，保護周全的細心及有處事動力感；

6. 如果無可避免需要穿高跟鞋，最好先穿平底鞋或水靴出外，回到適當地點才改換高跟鞋；

7. 配合著裝型格的雨靴配搭得宜的話也是好選擇，也省去要換鞋的動作；

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8. 文職著裝要端正，不宜穿淺淡色如白色、杏色、裸色或米色等等的衣著，特別是裙或褲；被雨水弄濕或濺污了就影響外觀；

9. 著裝外加有職場味的長雨衣，例如透明色或藍色都是好選擇。

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10. 當然，得體的大雨傘是必備的！

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