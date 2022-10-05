隔離政策放寬，急不及待要飛！謹慎防疫Travel Look，一件多功能長外衣不可少！

最近香港的機場即使不是百店興旺，都肯定是百機待飛！因為大家都急不可耐，飛出香港返自己家鄉，又或由他鄉飛回香港見親人！看到這些場景，心裏直呼四個字，就是「普天同慶」！這才真的是真實不虛的發生中！

香港的隔離政策得到放寬，這是得來不易的日子！近乎三年的忍耐，大家除了要贊各方及自己的努力，也希望大家對防疫仍然有高度的嚴守，畢竟這場疫情對大家的影響實在太大，也付出了挽回不了的代價，真的要珍之重之好好珍惜！

提到出門外遊或外訪，總要預備一件長外衣！長外衣的用途及好處太多！隨手講幾點，包括：

1. 保暖，因為在機場有時要等很久，飛機可能誤點，可能轉機要等，機場或機艙都可能令你感到寒氣逼人！

2. 上飛機最緊要穿得舒服，哪怕裏面穿得不怎麼樣，外面一件長風衣，加頂帽，或者一雙舒適便鞋，隨時或坐或卧，外觀型格依然可以力保不失！

3. 一件長外衣，也可以是讓自己內裏的衣物與環境多一層隔離，衛生感覺較安心，最外層的風衣可以到埗後即洗，自我感覺也好一點。

4. 無論男或女，披件長風衣，型格就出來了！在享受外遊的時候，讓自己仍然travel with an image，出遊都分外賞心悅目！

特別是疫情餘波未了，保守一點，多做點工夫，都是對大家有利無損。以外披風衣為自己加點保護，可以選布料光滑，方便清抹，或者耐得住噴灑消毒噴霧，既保持功能、美感，又可以加點保障讓自己安心。

Burberry的trench coat是經典中之經典。（網上圖片）

還記得以前常常奢望有件Burberry乾濕褸trench coat，就是覺得很有型格！款式經典，可以說奶奶、媽媽及女兒，三代輩份、三種不同年齡關係，都可以穿同一件款式，絕對是經典中的經典！不過後來就是知道同類型的風褸多的是，不一定是名牌，但各有功能好處，總有一款合心水的。

以下選出來的同類型乾濕長風衣，既可以適合冷氣環境，又可扺禦外在風雨環境給點保護，更重要的是可以讓你型格滿分！同時，可以出門上機時配搭，著出smart casual的風格，如果公務需要，又可穿出配搭較端正的行政look。一物多功能！

大家請記得出門仍然要精心準備，防疫餘波未過，開心健康平安最重要！

長及足踝為之型格標準。（網上圖片）

類同款式配裙端莊，配褲型格。（網上圖片）

同樣款式男裝也是歷久常新的。（網上圖片）

隨便的T恤牛仔褲加駱駝色長風衣，就是隨手拈來的型。（網上圖片）

時下流行的Trench coat型格重點是要oversize及不要拘謹。（網上圖片）

駱駝色風衣配鮮紅色運動衣，無論是配搭型格及色彩都充滿能量，讓人眼前一亮。（網上圖片）