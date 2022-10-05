  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
形象UP！
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

05/10/2022

隔離政策放寬，急不及待要飛！謹慎防疫Travel Look，一件多功能長外衣不可少！

#禮儀 #形象 #旅遊 #旅遊防疫裝 #Travel Look #乾濕褸 #Trench coat #Burberry #防疫 #搭飛機 #風衣 #長外衣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 藍婷

    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　最近香港的機場即使不是百店興旺，都肯定是百機待飛！因為大家都急不可耐，飛出香港返自己家鄉，又或由他鄉飛回香港見親人！看到這些場景，心裏直呼四個字，就是「普天同慶」！這才真的是真實不虛的發生中！

 

　　香港的隔離政策得到放寬，這是得來不易的日子！近乎三年的忍耐，大家除了要贊各方及自己的努力，也希望大家對防疫仍然有高度的嚴守，畢竟這場疫情對大家的影響實在太大，也付出了挽回不了的代價，真的要珍之重之好好珍惜！

 

　　提到出門外遊或外訪，總要預備一件長外衣！長外衣的用途及好處太多！隨手講幾點，包括：

 

1.    保暖，因為在機場有時要等很久，飛機可能誤點，可能轉機要等，機場或機艙都可能令你感到寒氣逼人！

 

2.    上飛機最緊要穿得舒服，哪怕裏面穿得不怎麼樣，外面一件長風衣，加頂帽，或者一雙舒適便鞋，隨時或坐或卧，外觀型格依然可以力保不失！

 

3.    一件長外衣，也可以是讓自己內裏的衣物與環境多一層隔離，衛生感覺較安心，最外層的風衣可以到埗後即洗，自我感覺也好一點。

 

4. 無論男或女，披件長風衣，型格就出來了！在享受外遊的時候，讓自己仍然travel with an image，出遊都分外賞心悅目！

 

　　特別是疫情餘波未了，保守一點，多做點工夫，都是對大家有利無損。以外披風衣為自己加點保護，可以選布料光滑，方便清抹，或者耐得住噴灑消毒噴霧，既保持功能、美感，又可以加點保障讓自己安心。

 

Burberry的trench coat是經典中之經典。（網上圖片）

 

　　還記得以前常常奢望有件Burberry乾濕褸trench coat，就是覺得很有型格！款式經典，可以說奶奶、媽媽及女兒，三代輩份、三種不同年齡關係，都可以穿同一件款式，絕對是經典中的經典！不過後來就是知道同類型的風褸多的是，不一定是名牌，但各有功能好處，總有一款合心水的。

 

　　以下選出來的同類型乾濕長風衣，既可以適合冷氣環境，又可扺禦外在風雨環境給點保護，更重要的是可以讓你型格滿分！同時，可以出門上機時配搭，著出smart casual的風格，如果公務需要，又可穿出配搭較端正的行政look。一物多功能！

 

　　大家請記得出門仍然要精心準備，防疫餘波未過，開心健康平安最重要！

 

長及足踝為之型格標準。（網上圖片）

類同款式配裙端莊，配褲型格。（網上圖片）

同樣款式男裝也是歷久常新的。（網上圖片）

隨便的T恤牛仔褲加駱駝色長風衣，就是隨手拈來的型。（網上圖片）

時下流行的Trench coat型格重點是要oversize及不要拘謹。（網上圖片）

駱駝色風衣配鮮紅色運動衣，無論是配搭型格及色彩都充滿能量，讓人眼前一亮。（網上圖片）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多形象UP！文章

你可能感興趣

#禮儀 #形象 #旅遊 #旅遊防疫裝 #Travel Look #乾濕褸 #Trench coat #Burberry #防疫 #搭飛機 #風衣 #長外衣

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk