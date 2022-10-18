被公司安排聽講座，覺得沒必要？就當作觀摩會，從安排、程序、表達到視覺，學到甚麼？

有朋友說又被公司安排去聽講座，本來已經很多工作，去參與一場講座卻又耗了大半天，心中就是覺得沒必要。

有時，公司派員工，或自己去參與講座的目的，未必完全是衝著講座內容的需要而去的。特別是身份上有機會要在眾人面前做布達、簡報、開會陳列方案、演說等等，這些都是要經過一番經驗、技巧、臨場歷煉、不同對象等多種元素的構建，足以是提升表達技巧的元素。明白的，就會視之為一次又一次的觀摩會。將別人的安排、程序、表達手法、視覺力量等等，轉為自己的體驗，更重要是要懂得吸取哪些值得借用學習的表現，有哪些是犯了的失誤而自己要切記免得重犯，自己從中過濾及取長補短。每次都是學習的好時機！

（圖片由作者提供）

每次講座總有不同的人負責安排，有不同人的參與及表達方式，這些都是最生活實在的參考、學習及要避免的表達方式，每次活動成為例子，是課堂以外最佳參考值的資訊！

從一場講座，要注意有甚麼地方值得學習及探討？例如：

正面的觀察是，例如有講座座無虛席，觀眾總不會無緣無故來的，那就要探討一下，原因是甚麼？可能是……：

主題吸引？題目是大眾所想知的？入場費用經濟便宜？演說嘉賓號召力強？有禮物送？有著數？地點方便？時間理想？講座長度恰當？

另一方面，也可從參與過程中感受一下，場地空間夠不夠？會不會太擠逼？空氣流通如何補救？場地的燈光光線是否令一般人都覺得舒服？有沒有再調和的需要？聲音喇叭聲是否合乎場地的前中後的聽覺標準？

至於到演說方面，要觀察注意的是內容、表達，要讓講話內容打動人心，讓人有興趣，有共鳴，值得欣賞及學習，有哪些應該多做，包括：

即使未至於是演說高手，但真誠及準備工夫，是人家一定看得出來的。所以，真誠及準備工夫，愈多愈強愈得人心！

講者形象要注意。無論自己有幾叻幾巴閉，永遠保持一份「謙」禮，謙受益！縱使真是高強到天下無敵，你卻仍然秉持「謙」的禮貌態度，更會讓人欣賞讚歎！中國文化中的論語有一句：「夫子溫、良、恭、儉、讓」，這才是君子的核心精神面貌，就是溫和（表現）、善良（內涵）、恭敬（態度）、節儉（性情：不放肆，常收儉）、謙讓（行為：謙虛不出風頭）。易經的「謙」卦，也是《易經》中唯一一個六爻非吉則利的卦象。這在其他卦象中是沒有的現象。

將自己縮小，把「我」縮細，世上沒有你也有其他人可以講到你的專業及知識，不用以高姿態表達彷彿只有你才是最懂的；唯獨你的大度及氣質是無人可以複製。

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有哪些不應該做？包括：

1. 不要為加強自己的專業知識及權威而踐踏別人的專業或身份。縱使知道對方有不足之處，演講的人只需要強調自己認知的範疇就好了。如果以別人的不善不足來加強彰顯自己的理念或理據，那是最要命的致命傷！權威形象亦會崩塌。

2. 一定要在觀眾入場之前試好聲音入咪的聲量是否恰當？在不同的方位角落都讓同行同事感受一下，拿捏平衡。

3. 如果每個嘉賓都說過了時的話，三幾個嘉賓加起來的時間就一直延伸下去，會令參與者的時間計算失預算。所以，每嘉賓有需要按時間完成，要彈性即場濃縮或刪減說話內容，靈活處理。

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