【平凡人‧不凡事】擁33萬+粉絲！90後抖音KOL助港青回大灣區創業：自己的理念被人認同，都是一種成就！

通訊科技的進步，可以拉近人與人之間的距離。眼前這24歲男孩梁劉軒（Nelson），是廣州柯南文化傳播有限公司首席執行官。他在香港土生土長，大學時前往北京升學，觀察到中港兩地差異，早年開始透過社交媒體平台「抖音」，以短片形式分享他在內地生活、旅遊和創業的故事，想讓香港年輕人更好地了解中國內地情況。頻道開設至今吸引超過33萬粉絲關注，成功成為兩地人交流融合的橋樑，反映了他促進兩地交流融合的成果。「是出於一份責任感，這是作為社會一份子的責任。其實讀中學時已開始關注兩地共融的課題。我曾跟隨一位內地叔叔策劃了不少促進兩地融合的活動。」梁劉軒如是說。

梁劉軒回想當年考入了北京服裝學院，正式開展了四年的大學生活。「和同學、老師相處時，我感受到被歡迎和包容，他們都把我看待為從遠方來到的親戚一樣。記得當時學習水平跟不上進度，但同學和老師都會用心教導我，放假大家會一起去玩。四年的校園生活亦讓我發現，內地年輕人很積極進取和勇於探索，相比之下香港年輕人較被動，對離開自己的舒適圈亦會感到很恐懼。」

從北京服裝學院畢業後，梁劉軒曾短暫回到香港工作，做過服裝設計，也做過地盤工。

因為覺得發展空間不大，反觀內地創業和就業的機遇更多，於是決定回到內地創業，於廣州的粵港澳（南沙城）國際青創社區落戶，投身新媒體行業探索，一邊幫助大小企業策劃線上線下宣傳方案，一邊與拍檔開設抖音頻道。他說：「內地的創業和就業機遇都比香港多，特別是新興行業。以新媒體宣傳為例，內地的企業較多、資訊流動比香港快，當初選擇發展抖音，是因為平台適用於中、港、台三地，我們的短片最初以環遊祖國為主題，希望以輕鬆手法令香港年輕人了解內地。我和拍檔走訪北京、上海、湖南、湖北、廣東、廣西等地，與當地人的相處讓我對內地情況了解得更透徹。近年我們更在抖音分享在內地創業的心得，畢竟香港人到內地創業有一定困難，例如他們不熟悉內地營商環境和法規。」

正因為是過來人，梁劉軒更希望可以更實際地幫助香港年輕人。「我們與孵化器公司的老闆開設一個『粉絲群』，邀請他們擔當導師，親自解答中港青年的創業疑問，例如兩地發展藍圖、市場趨勢、人才聘請等。我覺得香港年輕人應該走出舒適圈，積極了解內地市場，並讓自己兼備『知識』和『好的心態』，才能隨時把握機會，尋求更好發展。」

今年梁劉軒有幸獲廣州政府邀請合作，商談未來港澳年輕人在廣州的創業扶持政策。他為此感到高興，更希未來能進一步促進港澳年輕人來穗發展，打開自己人生的一個新篇章。「其實有試過灰心也想過放棄，畢竟要自己貼錢去做，而且個人能力也有限，但一想到頻道裏聚了一班粉絲，認同我所做的事有價值。我就希望繼續做下去。我覺得一個人的成續不是看他賺多少錢，自己的理念、價值被人認同，都是一個成績、一種成就。」他說。

影片轉載自：大灣區共同家園青年公益基金 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foundation