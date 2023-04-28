  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
飛凡年輕夢
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人HR唔易做職場女王裳色．惜裳

28/04/2023

【平凡人．不凡事】助年青人圓夢！工合空間聯合創始人兼 CEO 葉興華：尋找喜歡的事堅持下去，必定有好的成果

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　這個時代，很多人都抱有一個創業夢，但是要循哪一個方向踏出這一步，由工合空間聯合創始人兼 CEO 葉興華 Andy 的故事可以獲得啟發。

 

　　作為土生土長的香港人，他由最初於電訊公司擔任銷售員，其後自組公司，過程累積到不少人脈關係及見識，經過多年打拼後，他更將眼光投放內地，幫助有志創業青年人於大灣區一圓創業夢想。

 

　　Andy相信工字不出頭，雖然創業初期不太順利，但他從中明白人脈對創業尤其重要。 2015 年，他經朋友邀請到深圳投身創投行業，首次見識到內地龐大的創業市場，到了 2017 年，他更與科技企業投資者合作、創辦出一個粵港澳的創業服務平台-工合空間，幫助有志創業青年在大灣區實現創業夢。工合空間至今已經幫助超過 200 名港澳青年到內地創業。

 

　　工合空間設有佛山及中山兩個分站，單是佛山便擁有超過 10,000 平方呎辦公區、會議廳、產品展示區、休閒洽談區 戶外花園等一應俱全。

 

　　Andy 用自身經驗幫助有志創業的香港青年抓緊機遇，他們會在大學、智庫團體舉辦講座，招攬有興趣北上創業的大學生及初創家。年青人透過媒體報導認識到工合空間後，也會主動通過社交平台聯絡他們尋求發展。現時入駐工合空間約 4 成都是香港企業，他們不但會定期為年青人提供大灣區創業生活資訊，也讓初創人士入駐工合空間滿足辦公需要。他們更引薦傳媒作採訪來增加曝光率，為創業者對接豐富的創業資源、資訊和服務。

 

　　創業 10 載 Andy 走過不少冤枉路，但他慶幸堅持走到這一步，才能夠以自身走過的路照亮別人。他寄語年青人：「尋找喜歡的事堅持下去，必定有好的成果。」

 

影片轉載自：大灣區共同家園青年公益基金 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foundation

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多飛凡年輕夢文章

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk