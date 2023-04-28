【平凡人．不凡事】助年青人圓夢！工合空間聯合創始人兼 CEO 葉興華：尋找喜歡的事堅持下去，必定有好的成果

這個時代，很多人都抱有一個創業夢，但是要循哪一個方向踏出這一步，由工合空間聯合創始人兼 CEO 葉興華 Andy 的故事可以獲得啟發。

作為土生土長的香港人，他由最初於電訊公司擔任銷售員，其後自組公司，過程累積到不少人脈關係及見識，經過多年打拼後，他更將眼光投放內地，幫助有志創業青年人於大灣區一圓創業夢想。

Andy相信工字不出頭，雖然創業初期不太順利，但他從中明白人脈對創業尤其重要。 2015 年，他經朋友邀請到深圳投身創投行業，首次見識到內地龐大的創業市場，到了 2017 年，他更與科技企業投資者合作、創辦出一個粵港澳的創業服務平台-工合空間，幫助有志創業青年在大灣區實現創業夢。工合空間至今已經幫助超過 200 名港澳青年到內地創業。

工合空間設有佛山及中山兩個分站，單是佛山便擁有超過 10,000 平方呎辦公區、會議廳、產品展示區、休閒洽談區 戶外花園等一應俱全。

Andy 用自身經驗幫助有志創業的香港青年抓緊機遇，他們會在大學、智庫團體舉辦講座，招攬有興趣北上創業的大學生及初創家。年青人透過媒體報導認識到工合空間後，也會主動通過社交平台聯絡他們尋求發展。現時入駐工合空間約 4 成都是香港企業，他們不但會定期為年青人提供大灣區創業生活資訊，也讓初創人士入駐工合空間滿足辦公需要。他們更引薦傳媒作採訪來增加曝光率，為創業者對接豐富的創業資源、資訊和服務。

創業 10 載 Andy 走過不少冤枉路，但他慶幸堅持走到這一步，才能夠以自身走過的路照亮別人。他寄語年青人：「尋找喜歡的事堅持下去，必定有好的成果。」

影片轉載自：大灣區共同家園青年公益基金 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foundation