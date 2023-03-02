OL衣櫥必備3大穿搭單品！懶人最愛針織套裝/西裝外套如何襯出活潑感？

現時的上班族衣著打扮漸漸偏向休閒風，不再局限於恤衫西裙，Tiff上星期分享過如何打造低風險又得體的職場休閒通用造型，今次續談OL職場休閒通用造型單品。

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1）針織（Knit）上衣及外套（Cardigan）

針織單品在乍暖還寒天氣最得我歡心，將鮮豔色針織外套披在肩上是我的造型道具及冬季穿大衣下作中層保暖用的實際單品！

經常聽到針織衫的聯想是顯肥，大概是沒有把握好針數、織紋及版型關係吧！細針針織衫適合四季穿著，春夏款一般是微透感的針織外套及單穿的針織衫，秋冬款會是稍厚與細緻感如羊毛衫等等。好質量的細密針織應是表面順滑親膚，質感輕盈不會硬繃繃！常見綿質、羊毛及稍有光澤感的人造絲（Viscose）針織，帶有光澤感的淨色針織看起來比較有高級感，其中針織套裝（Twinset）更是OL穿搭恩物，隨便配襯褲或裙都很合適，非常建議入手一套在不想早起或懶得配襯的日子著用。

而針織外套的顯瘦重點是拉長視覺線條，利用幼細直向織紋、V型衣襟及稍微寬鬆的長版（即長度達大腿或以下）來製造直向線條；套頭款（Pullover）寬鬆一點也沒關係，下身配襯百褶裙或修身褲亦可；短版針織外套或套裝應選擇合身不太寬鬆版型！

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