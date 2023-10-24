留鬚可增魅力？公開男士鬍鬚造型3大要點︰留幾長乾淨兼斯文？配搭這個髮型最好看！

留鬚可以大大改變一個人的外表印象，有人會利用鬍鬚來改善臉型、增加氣場及時尚感，但稍有不慎就會給人一種不乾淨、憔悴的印象。男士務必注意以下幾個留鬚留得好看的要點！

鬍鬚要點｜01 整潔時尚為本

不少人對鬍鬚的印象是邋遢，所以男士們必須要保持乾淨整潔，並需有意識地保養往時尚方向維持鬍鬚形狀。視乎生長速度快慢，一般不多於兩天需修剪一次。

鬍鬚要點｜02 長度決定造型

最佳的鬍鬚長度取決於您的年齡和您想要營造的氛圍。入門版是貼合臉型修短的自然鬚根；想要乾淨斯文的長度是2-3mm，行政造型都適用；希望外型注入時尚元素可以考慮留長至3-5mm！而7mm以上長度多見於突出個人形象行業。

鬍鬚要點｜03 配合髮型

即使鬍鬚的長度和形狀看起來很乾淨，但若髮型不配，鬍鬚的存在也會受到負面影響，會看起來邋遢或整體造型格格不入！常見中長微曲髮配合鬍鬚非常好看，頭髮造型加留鬚立即提升魅力無誤！

由於亞洲人鬚量不算濃密，輪廓也未必很深邃，以下兩款留鬚入門形狀比較容易掌握，又配合到辦工室及便服造型，於秋冬乾爽季節嘗試轉換一下造型吧！

鬍鬚造型推薦｜下巴輪廓鬚

這種造型被很多時尚男士採用，受歡迎的秘訣在於它同時增強了陽剛氣質及時尚感。沿著臉部線條從下巴、上唇鬍鬚長度一致，倒三角形設計有小顏作用，讓寬闊及圓臉看起來更修長細小！臉頰鬍鬚稍微帶有層次感，靠近下巴部分稍長，可讓臉型更有立體感。

鬍鬚造型推薦｜山羊鬚（羊咩鬚）

小撮鬍鬚設計在下巴尖，非常適合想要輕微改造形象、改變下巴短小使用。這種簡單設計最大優點是不太需要配合髮型或衣服，建議初期保持短鬍鬚長度，在習慣後可按想營造氛圍改變長度。

單是鬍鬚的設計需很簡單，但配襯髮型和服裝即能完全改變整體外觀，男士們不妨挑戰一下！