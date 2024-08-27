從《Emily In Paris》看法式時尚！Emily鮮豔色彩多巴胺系VS Camille簡約法式別緻！如何將兩種穿搭風格融入辦公室、Night Out造型？

新一季Emily從一貫美式時尚轉向偏法式時尚，但她並沒有完全放棄之前充滿鮮豔色彩和印花的服飾。從時尚角度及可穿性來看，Emily的多巴胺系服裝對大部份香港女性來說可能過於艷麗。

劇組法國造型設計師 Marylin Fitoussi 表示「法國人喜歡樸素服飾」。 所以當Emily繼續以鮮艷亮麗衣服閃耀巴黎之時，Camille的衣著風格明顯來得更現實時尚，簡約別緻就是Parisian巴黎風格的關鍵！

來看看您比較喜歡Emily的多巴胺系或是Camille的法色別緻系穿搭？

辦公室造型

Emily系

如您擁有大膽活躍的性格，職場環境又許可的話，鮮艷色套裝就能與您的個性完美契合！它是一款多功能單品，可用於白天辦公室到晚上宴會各種場合。

強烈色彩對比加上不同花紋圖案，為沉悶的辦公室帶來令人精神為之一振的燦爛氛圍，於casual Friday最適合不過！

Camille系

時尚在於知道如何將經典單品賦予現代氣息，保持簡單的顏色選擇，以布料及合身裁剪來散發自身光芒。

素淨顏色也可塑造艷麗效果，運用Layering將連身裙配搭網紗袖上衣，腳踏黑皮靴更具畫龍點晴之效，出奇不意又和諧的配搭完美發揮時尚的穿搭技巧。

Night out 造型

Emily系

Bling bling閃爍是個必定能讓您成為焦點的選擇！若然您又不想過於矚目，可以以西裝外套將閃爍度降低，隨意掌控高調時刻。

Camille系

斜肩不對稱剪裁往往能讓造型增加趣味性，適度顯露肌膚總是能令人有想像空間，低調色彩華麗剪裁最吸引旁人目光！

劇中造型大多是花俏觸目，照版煮碗確實是種負擔。但當中其實有大量現實生活中可參考的元素，包括花紋圖案及整體造型的混搭！