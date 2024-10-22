穿搭顏色｜衣櫃清一色命定色系衣物？代表穿搭被色彩支配了！唔想困於穿衣死胡同？教你3招喚醒靈活度享受穿搭樂趣！

你會有「不喜歡分析結果的顏色」、「適合的顏色非常局限」或「已厭倦穿著X季顏色衣服」等想法嗎？ 若你的衣櫃清一色或大多是所謂的 #命定色 系列，代表你的穿搭已完完全全被色彩支配了！

由於Personal Color個人色彩近年大行其道，令很多人都被灌輸「個人命定色穿搭」思維，而牢牢地把自己困於命定色的死胡同！Relax～它其實只是一個指引而已！

而Color色彩只是時裝及穿搭的其中一環！它不是時裝最大的設計方針，也不是給人穿搭上的嚴格規則！

希望以下三大原則，能喚醒大家以曾經有過的靈活態度，好好享受穿搭的樂趣！

✔️ 關注「整體風格」

顏色不是提升外觀的最大元素！如秋季人穿大地色會很好看，可是如果服裝是毫無線條結構加上材質呈現強烈休閒感，整體效果也會大打折，即使命定色也無法挽回多少。

時尚本就是風格、剪裁、線條、輪廓、圖案、顏色……等多種元素的結合。有適合的顏色，更需要適合的風格及剪裁去配合。

✔️考慮「OTP」

Occasion、Time、Place比一切都重要！即使春季人適合鮮艷明快的色調，但工作環境保守又需要保持低調的，鮮豔的命定色便不會是其優先考慮的配色了。

所以實用性（如舒適性、功能性和特定環境的適當性）應是首要考慮的項目，再從中注入個人喜好及適合自己的顏色才算是懂得彈性靈活地使用色彩！

✔️重視「個人表達」

不必勉強自己改變色系！如夏季人適合柔和的色調，但個人意願卻是強烈印花的復古風！這情況下盡可能於喜好與合適色彩中取得平衡，多參考 #ootd 獲得穿搭靈感來展示個人風格及色彩的融合。

時尚本就是超越個人色彩的表達形式！測色結果與個人喜好完全相反是很常見的。個人風格的表達是可以涵蓋色彩以外的各種主題和靈感！

各式各樣的分析都是可增強個人外觀的方式，但必須了解的是，嚴格局限自己跟隨任何的分析結果而不採取靈活變通方式的話，不單沉悶而且會容易出現穿搭災難。