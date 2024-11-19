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裳色．惜裳
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19/11/2024

職場穿搭 │ Cardigan秋冬衣櫥必備！配中長裙立即增添優雅氣息，教你6種穿搭方式

#高腰褲 #短褲 #短裙 #Pantry熱話、技能增值 #衣著配搭 #衣著色彩 #Cardigan #長裙 #秋冬衣著 #職場穿搭 #中長裙
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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Garmentory, Mo&Co, whowhatwear, Pinterest @MariaRaya @Sezane, IG@lucywilliams02

　　各大runway都出現了不同款式的毛衣，但說到最火最適合香港目前氣溫而言，一定是要介紹本季需要至少擁有一件的Cardigan！

 

　　秋季作為外層、冬季作為內層或中層穿著屬常規方式，Cardigan於今季甚至已超出它的基本作用， 打造時尚外觀的關鍵是下裝的平衡及融入色彩考慮， 立即筆記以下6種穿搭方式！

 

1. 中長或長裙

 

　　下裝搭配中長或長裙可讓平淡的Cardigan立即增添優雅氣息，柔和的層次感讓整體造型更具女性魅力，可按場合配芭蕾舞鞋、樂福鞋、高跟鞋或短靴，適合各種場合。

 

 

2. 短褲短裙

 

　　搭配短褲或短裙既時尚又舒適，能輕鬆應對微涼的秋季氣候，又能展現出靈活的穿搭風格，適合各種場合。到了冬季，搭配長靴則能增添保暖效果，營造出層次感，讓整體造型更加出眾。

 

 

3. 高腰褲

 

　　短版Cardigan搭配高腰下裝會讓你的腿看起來更長。它還會讓你的腰部看起來更高，所以搭配低跟鞋或運動鞋時會看起來很平衡。

 

 

4. 作為中層

 

　　色彩豐富的Cardigan內搭恤衫再穿外套，成為冬季的時尚中層必備。這組合不但保暖，還能提升整體造型的時尚感。運用色彩提亮冬季深沉色調，讓整體造型更具活力與時尚感，為寒冷季節增添一抹亮色。

 

 

5. 披在肩上

 

　　當你覺得造型平淡不明確，可以把它當作時尚配件。在肩膀上披上對比色的Cardigan，會讓整體造型增加亮點！與單色或白色、米色、棕色等類似色調搭配，可以營造成熟平衡的協調感。

 

 

6. 極簡主義色調

 

　　黑白灰色調完美契合極簡主義者，無論是搭配裙或褲都能輕鬆展現出低調風格。極簡的色調和設計不僅是時尚造型更能呈現穿著者清晰有序形象，非常適合在高效工作環境中穿著。而灰色Cardigan更是本季Must-Have單品！

 

 

 

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