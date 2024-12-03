點解周圍都係紅綠金？解構聖誕經典顏色！推介4大慶祝聖誕節永續時尚之選

為甚麼聖誕節到處都是紅色、綠色和金色？為甚麼不是其他顏色呢？

聖誕節充滿傳統，三種經典聖誕色常用於增添節日氛圍，其實也承載著悠久的歷史和文化意義，讓我來告訴大家這個關於聖誕的小資訊！

酒紅色 - 它是一種深紅色，象徵著愛、溫暖和團結。它在聖誕節中常用於裝飾和服飾，傳遞著節日的熱情。酒紅色的使用在歐洲尤其流行，常用於節日服裝和裝飾，象徵著富裕與奢華，它是聖誕不可或缺的一種顏色。

翠綠色 - 它象徵著生命、更新和自然。這種顏色讓人聯想到常綠樹，如松樹即聖誕樹，代表著永恆的生命力。翠綠色的使用可以追溯到北歐和德國地區的冬季慶祝活動，會用常綠植物來裝飾家居，象徵生命的延續和希望。隨著宗教的傳播，常綠樹也成為了聖誕節的重要象徵。

金色 - 象徵著光輝和慶祝，它在聖誕裝飾中常用來反映聖誕燈光的閃耀，增添節日的華麗感。聖誕節期間金色的布置和裝飾在歐洲各地的教堂和家庭中都會廣泛地使用。

了解聖誕經典色同時，大家都可以以更環保的方式慶祝聖誕節：

永續時尚選擇

1）二手店尋寶

到二手店尋找服裝要保持開放心態，購買Pre-Loved物品不單可以賦予衣物第二次生命，還可以比原價便宜的價格找到高質商品，是經濟實惠的選擇。

2）發揮創意

花點心思以現有衣物從新包裝成新衣服，其中以圍巾為最通用的配飾，它可以作為腰帶、綁在手袋或頭髮上，甚至作為上衣穿著！例如利用90 x 90cm 的絲巾，以不同綁法作為上衣參加派對，可搜尋關鍵字Scarf as a top獲得不同靈感。

3）Upcycling 升級再造

如自己沒有DIY的創意或手藝，可以考慮找專家升級再造！Upcycling專家會運用重新設計的技術將舊衣物重塑來修復和恢復不需要的衣服成為新款式，可以延長其使用壽命之餘，時尚又具意義！

4）禮物包裝

使用剩餘布料或者贈送一條你知道收禮人會喜歡的手巾、頭巾或圍巾作為禮物包裝，是為禮物增添意義的另一種方式，減少浪費又增添個性化風格。