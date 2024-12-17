選擇頭髮顔色不是一味令皮膚顯白就是唯一標準！髮色如何影響臉色？教你揀色秘訣

頭髮顏色，大家除了留意流行顏色外，是否都經常會被「顯白」吸引到？常見「顯白不挑膚色」這類髮色介紹真的可以信任嗎？本篇會從色彩學角度來拆解常見「顯白」謎思，也希望大家了解「顯白」不是美的唯一標準或終極目標。

髮色如何影響臉色？

頭髮的顏色、深淺、光澤會直接反射到臉部及頸部，因此最理想的髮色是選擇能平衡肌膚色調的顏色，而不是盲目追求顯白！

坊間介紹的「顯白」髮色真的不挑膚色嗎？

錯！每人適合的髮色都不同！我們必須先了解所謂的「顯白」效果，其實是利用髮色與膚色之間的協調、中和或互補效果，於視覺上改變原本的膚色！例如臉色蒼白者可以選擇帶紅的髮色來增加氣色，膚色偏紅如有長期皮膚敏感、容易臉紅的人可以考慮綠色系的亞麻色系來視覺降紅，若膚色較暗沉偏黃，則可選擇帶有藍紫色調的髮色來提亮。

以協調、中和及互補方式為皮膚視覺上增加或減少顏色，這個調色作用被坊間籠統稱之為「顯白」，而「顯白不挑膚色」是籠統的吸睛標題而已。

頭髮的顏色是主要「顯白」之道？

除了髮色本身，髮色的明暗（即淺色或深色）也有很大影響。比自己膚色淺的髮色不一定能增強顯白的效果的，當主體被淺色包圍時，主體反而看起來更暗，這是有證實過的色彩視覺效果。

如果膚色本身較深或暗沉，黑髮會顯得沉重，因為黑色本身有體積感，容易增強沉重的視覺效果，使整體形象顯得笨重。同時不建議選擇過淺的髮色，因為對比下會使膚色顯得更蠟黃，缺乏修飾效果。染髮後護理不佳導致退色出現的橙黃金色也是令膚色發黃的原因，染髮後必須使用護色或退黃洗髮水（針對灰系冷色系髮色）。

所以髮色需要與膚色及髮型配合，比「顯白」更重要，以下兩個關鍵來總結！

考慮膚色及髮色的色系：

暖膚色的人適合選擇偏果仁棕啡、橙紅、米色金色等偏溫暖髮色，而冷膚色的人則可以選擇灰棕、紫紅、灰藍等偏藍紫調髮色。必須確保髮色與膚色相互補充或和諧。

考慮明亮度（即深淺色）：

適度降低或加深髮色可以提升顯白的效果。此外，髮量和髮質也是關鍵因素，這些都會影響髮色的最終呈現的效果。

預祝各位聖誕快樂！