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裳色．惜裳
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18/02/2025

平底鞋熱起來！2025 最流行平底鞋款三甲：Mary Jane、Ballerina、Loafer

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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: UK, IG @leandramcohen, Vogue Scandinavia, Pinterest

　　在造型時收到最多的反應之一，是很多人都不能或不喜歡穿高踭鞋！而我是屬於超級喜歡但苦無機會，在我移居後隨著環境及生活習慣的轉變，我每天不是拖鞋就是運動鞋十幾對高踭鞋都只會留待回港出席活動及教書時穿。

 

　　隨著今年平底鞋火熱起來，也燃起了我的動力及購物慾，本篇分享一下2025最流行的平底鞋款三甲位置！

 

 

第一位：Mary Jane 瑪麗珍鞋

 

　　圓頭、低跟、腳背上有帶。經典Mary Jane鞋通常採用純色飾面，可輕鬆搭配非常適合全天穿著，休閒和正式場合穿著都可。時尚達人Leandra Mcohen也經常以MJ鞋配襯不同服飾！

 

 

　　年底新出的Chanel黑白綁結款被Jennie穿後便一對難求，但也不用失望，各品牌都相繼出了瑪麗珍鞋款所以精緻平底款其實也不少。

 

 

　　由標誌性的瑪麗珍鞋與運動鞋的緩衝鞋底和運動美感相結合，Adidas Samba、Puma等都出現了MJ運動鞋，連UGG都會看到MJ款，可見這熱潮似乎沒有減緩的跡象，不論是經典款或運動鞋款都不妨入手！

 

2025重點：與運動鞋混合而成的瑪麗珍運動鞋

 

 

第二位：Ballerina 芭蕾舞鞋

 

　　尖頭或圓頭沒有鞋跟，類似芭蕾舞者穿的鞋，通常由柔軟的皮革或織物製成，設計簡單鞋頭上常有小蝴蝶結，以簡約和優雅而成為永恆款。早前的Balletcore使芭蕾舞鞋重新成為關注焦點，使芭蕾舞鞋成為從休閒服裝到正式服裝等各種服裝的百搭選擇。而尖頭款看起來更加精緻，非常適合較正式的場合同時又不失舒適！

 

2025重點：與襪一同穿著！

 

 

第三位：Loafer 樂福鞋

 

　　沒有鞋帶、一體成型設計勝在易穿易脫，可說是皮鞋之中最舒適的優閒鞋款，通常由皮革或絨面纖維製成，比其他休閒鞋更正式。它有多種設計包括Horsebit （鞋面有馬鞍扣）, Penny（鞋面有小開口裝飾）或Tassel loafers（鞋面有流蘇），尤其適合喜歡中性少甜風格！雖然它在本年度不是重點潮物，但仍然是歷久不衰的永恆平底鞋選擇。

 

　　而增高款厚底樂福鞋早於數年前已流行，增加了高度及粗獷感看起來更現代更前衛，本年仍然流行！

 

2025重點：配搭吊腳褲！

 

 

 

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