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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/03/2025

職場穿搭｜春天必備4色5款 明亮清新纖巧潮流單品與顏色配搭

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    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Pinterest

　　隨著秋冬過去，是時候準備一系列明亮清新又纖巧的衣物迎接春天到來。職場女性要在專業形象中展現春季的活力與自信，並在女性柔美與幹練之間找到平衡，適當選擇顏色與單品配搭至關重要！

 

 

1. 色彩

 

米色/白色

 

　　在專業環境中傳達著乾淨與可靠的形象。米色和白色的柔和感令人看起來親切又易於接近，適合需要建立良好人際關係的職場環境。

 

 

淺黃色

 

　　作為春季的明亮色彩，淡黃色不單能提升心情還能吸引注意力，有積極向上的印象，在需要領導或激勵團隊的情境中特別有效。

 

 

淺藍色

 

　　這種顏色通常與信任和穩定性有關聯，適合在需要表現專業與冷靜的場合中穿著。淺藍色服裝能夠彰顯自信同時保持優雅。

 

 

粉紅色

 

　　粉紅色的柔和性質能夠減少職場中的緊張氛圍同時增強親和力。選擇適度的粉紅色可以在專業形象中添加一絲女性化的元素，讓形象更具多元化。

 

 

2. 服裝輪廓

 

　　在以上清新的色彩中要避免製造過於甜美的印象，服裝輪廓不容忽視，合適的剪裁能夠提升穿著的舒適感和專業度，例如：

 

高腰闊褲 + 襯衫

 

　　淺色高腰闊褲配襯白色或淺藍色襯衫，能展現出優雅外觀還可以保持專業感，更可在外面加上一件輕便的西裝外套增添層次感。

 

 

鉛筆裙 + 針織衫

 

　　修身鉛筆裙配襯同色調的針織衫，能夠展現出修長身段，選擇質感好的材質，能讓整體造型更顯精緻更有幹練感。

 

 

連身褲 + 外套

 

　　帥氣連身褲隨氣溫及場合增添外套，既有型又舒適，能夠在不同場合中輕鬆轉換，展現出專業與時尚的平衡。

 

 

A字裙 + 襯衫

 

　　A字裙具有修飾下半身的效果，配襯有設計感的襯衫（如不對稱、荷葉邊、網紗手袖），能夠增添女性化的細節，同時保持整體的幹練風格。

 

 

修身西裝褲 + 寬鬆襯衫

 

　　選擇一條修身的西裝褲，搭配一件具有特別剪裁或小巧印花的襯衫，能在專業中增添趣味，讓整體造型更加生動。

 

 

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