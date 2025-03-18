「個人色彩分析」只是個指引！應把眼光擴寬 感受不被色彩限制的快樂！

「個人色彩分析」不應該是把您限制至某一類指定顏色的指引！拿著色卡去買同色產品的方式也太天真了吧？分析做完卻只知道某隻顏色是所謂的命定色，被它牽著走後開始感到沉悶！這個狀態是否很似曾熟悉？

過去四星期我在品牌活動中進行了130個色彩分析，不少來賓均表示已做過分析但由於限制很大，根本找不到結果指引的服飾及妝品而感到迷失。這現象我並不驚訝，畢竟全世界的商品都不是以個人色彩季節來分類，而您卻只被告訴是屬於甚麼季節，沒有被指引「不同顏色在您身上有甚麼效果？不適合的又該如何調整及配合？」，那分析又有甚麼意義？

或許我們該把眼光及界線擴寬，從色彩的限制裏走出來，一同感受不被色彩限制的快樂！

「紅色」

暖色系：鮮紅 Crimson、橙紅 Coral Red、紅寶石色 Ruby Red 等

冷色系：紫紅 Magenta、酒紅 Burgundy、暗紅 Maroon 等

「橙色」

通常被視為暖色系的顏色，因為它是由紅色和黃色混合而成！

鮮橙 Bright Orange、金橙 Golden Orange、橘黃色 Tangerine、灰橙色 Gray-Orange等

「黃色」

暖色系：金黃色 Golden Yellow、檸檬黃 Lemon Yellow、琥珀色 Amber等

冷色系：淡黃色 Pale Yellow、青黃色 Chartreuse、灰黃色 Grayish Yellow等

「綠色」

暖色系：橄欖綠 Olive Green、黃綠 Yellow Green、草綠 Grass Green等

冷色系：薄荷綠 Mint Green、藍綠色Teal、森林綠 Forest Green等

「藍色」

暖色系：天藍色 Sky Blue、藍綠色 Turquoise、海洋藍 Ocean Blue

冷色系：靛藍 Indigo Blue、寶藍色 Royal Blue、冰藍色 Ice Blue

「紫色」

冷色系：薰衣草紫 Lavender、靛藍紫Indigo Purple、紫羅蘭 Violet等

暖色系：玫瑰紫 Rose Purple、梅紫 Plum、葡萄紫 Grape 等