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01/04/2025

法／韓／日式穿搭風格魅力

#Pantry熱話 #穿搭 #法式穿搭 #日式穿搭 #韓式穿搭
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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Vogue France, Styledumonde, Netflix, Japaholic

　　香港人的穿搭方式還沒有被定義成一種特定的風格，也許是因為我們的多元文化形成了多樣化的穿衣方式，而部份人會比較受日韓時尚影響同時也崇尚法式穿搭，這些有其特定文化的服裝規範是常被鼓勵仿效的風格。這些風格有何吸引之處？適合我們嗎？請先了解各種的特式來考量個人的適合性吧！

 

 

1. French Chic

 

法系代表：Jeanne Damas

 

　　常被列為教科級別的法式穿搭，強調簡約和優雅時尚，可算是最被受崇尚的一種風格。以精緻的合身基本款混合休閒和正式元素而聞名，注重Less is More，品質勝於數量。 以中性色調方便混搭，圍繞高品質的永恆基本款，打造多功能性衣櫃，以少量飾品配件如圍巾或時尚鞋，為簡單的服裝增添亮點。

 

　　適用性：法國時尚的隨性氛圍，對於需要正式感的工作環境有可能會顯得鬆馳。

 

 

2. K-Style

 

韓系代表： 金智媛

 

　　韓系服裝常以有創造力單品來表達個人獨特性，而辦公室服裝通常包括層次單品以實現多功能性和舒適性。常見粉色和柔軟的面料營造知性溫婉氣質，亦有以特別剪裁、色彩或圖案來營造韓系千金的氛圍。

 

　　適用性：市面常見兩大類韓裝，包括韓劇知性女主角氛圍的大地色系及針織，或特色剪裁（如cut-out、不對稱）明顯裝飾（公主袖、大蝴蝶）高彩的華麗感服裝；需注意手工質量及運用穿搭技巧來營造正式及職場專業感。

 

 

3. 日系

 

日系代表：橋本環奈

 

　　日本辦公室服裝傾向傳統及體現精緻感，以簡潔色彩線條圖案迎合企業環境中整潔的要求，著重傳達專業的工作氛圍。衣著通常遵循特定規則，方程式穿搭指引如以年齡（30代／40代）、三種骨架（直筒／波浪／自然型）等來分類。

 

　　適用性：著重層次以精緻耐看為主導，強調女性美不求前衛不顯強勢，適合喜歡以方程式作穿搭、不善於以衣著表達個人風格者；對於追求自由時尚風格的人而言，格式化穿搭可能會過於拘謹。

 

 

　　以上各種都有其獨特的美學魅力，沒有誰比誰時尚！

 

　　了解每種穿衣文化是否適合自己，需要考慮個人風格偏好、工作場所服裝要求以及想要展現的形象等因素！全天候體現尊重、實用性和時尚的Hong Kong Style，即使未能成為一種明確及為人推崇的風格，我們也要繼續放眼國際、持開放心態接納及嘗試新事物！

 

 

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