時尚穿搭新趨勢｜用科技提升風格，4大網上途徑輕鬆拼出時尚靈感

在手機不離手的時代，懂得適當運用時間及利用科技資訊可以讓人不知不覺間變時尚！聰明的科技、龐大的社群其實一直都不缺，它們在造型服飾方面能提供源源不絕的靈感及便利，本篇公開筆者由7年前的購物狂過渡至現時理性購物，讓我新舊混搭都得心應手的有效工具！

1. 虛擬衣櫃

適合上班族、想兼顧時尚的媽媽們，還有所有希望穿搭更有效率的人！

將衣服拍下來製造一個digital closet！應用程式如Acloset、Cladwell就能幫忙建立衣服database，還會根據天氣或行程提供穿搭建議！現在部分更發展到有AI stylist分析你的衣櫃、解答你於穿搭上的問題、每天提供配搭靈感，可以更了解自己適合甚麼。我已養成了拍下新買服飾的習慣，一目了然方便為不同場合配搭。

2. 社群平台

適合喜歡嘗試不同風格的時尚迷、喜歡跟分享穿搭心得的妳，還有需要穿搭靈感的上班族！

流行趨勢和各種穿搭照片都可這裏找到，Pinterest 和 Instagram 是比較適合上班族的時尚靈感來源！大數據很聰明會根據妳喜歡的東西，推薦你可能會追蹤的influencer和品牌。追蹤關鍵字 #OOTD（Outfit Of The Day）#WIW（What I Wore Today）及 #OutfitInspo 世界各地的時尚達人會分享自己的穿搭，可以從中獲得更多穿搭靈感變得更時尚！喜歡日系的可參考WEAR 應用程式，它會先讓你挑選近似自己的穿搭喜好從而分析推薦穿搭靈感！

3. 可持續時尚App

適合關心環保的時尚人士、想支持對地球友善品牌的你！

穿得漂亮也要愛地球，做個有態度的時尚達人！現在愈來愈多人重視環保，穿搭也跟上這股綠色風潮！Good On You 網頁及應用程式會告訴我哪些品牌在可持續方面做得比較好。讓我更容易找到環保又時尚的好選擇，可以更清楚知道自己買的衣服是怎麼來的，對地球有沒有負擔！

4. Preowned 商店

適合喜歡特別款式、不想跟別人穿一樣的你，還有支持重複使用的環保人士！

用更划算的價格，找到獨一無二的時尚好物！逛逛像 The Hula 或 Vestiaire Collective 這種二手精品平台，就像在挖寶一樣，常常能找到品質很好、設計又很特別的名牌衣服，而且價錢還更吸引！這些平台鼓勵大家用更永續的方式買東西，還分享了很多二手穿搭的靈感。這不僅能幫我們找到很有個性的衣服，還能減少浪費，特別適合想聰明消費的上班族！

這些時尚App及資訊平台能讓穿搭變得更簡單有趣，還能讓我們在追求時尚的同時也更了解自己、更愛護地球！