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裳色．惜裳
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10/06/2025

職場穿搭 │ 夏日必備半身裙：舒適時尚、搭配多變，視覺顯高兼修身

#夏天衣著 #修身 #半身裙 #職場穿搭 #職場 #時尚 #視覺顯高 #衣著
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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    教育學院創辦人，資深形象及色彩學講師，早於2019年率先將個人色彩、體型風格分析引入香港。現為各大國際時裝美妝品牌指定培訓導師與顧問。
    IG：theothestyle

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Farfetch, Instagram @cassklatzkow, Pinterest @wearatconcerts @outfitideasfor, Mango, Zara

　　當氣溫飆升，多穿褲子的我都因為避免燜焗而多穿裙子了！裙子選擇多的是，特別推薦半身裙是因其配搭多樣性比連身裙更多變化，從辦公室到晚宴都能穿出時尚感又保持舒適，今年夏天將會有更多讓你愛上半身裙理由！

 

長度

 

　　及膝、略高於膝蓋的A字裙已時尚回歸，優雅氣質的中長裙及波希米亞風的長裙依然備受喜愛。嬌小女生可能會認為自己會駕馭不了長裙，其實只要把握好腰線位置：高腰！立即視覺顯高 5cm！ 

 

 

布料

 

人造絲：半合成布料觸感絲滑垂墜感極佳，多見緞面材質，是精緻造型的理想之選。

亞麻布：夏季的布料之王，涼爽又舒適，紋理及觸感減少了拘謹感覺。

棉：從挺身府綢到柔軟薄紗，棉質布料都舒適百搭。

 

 

圖案

 

條紋：垂直條紋打造夏日航海風，更是顯高的好選擇。

花卉：經典小碎花在今夏將要退位給更大、更抽象的花卉圖案。

抽象圖案：簡潔現代的幾何圖案，柔和或對比色能為穿搭增添時尚感。

 

 

修身輪廓

 

A 字裙：中高腰微微向外展開，打造優雅輪廓任何身型都能輕鬆駕馭，梨型身材特別適合。

直身裙：有效修飾臀部寬大及下垂，休閒或正式場合皆宜。

 

 

色彩

 

除了黑色、白色和海軍藍等經典色外，不妨增添：

粉彩色系：薰衣草紫、薄荷綠、粉藍色等，營造溫柔浪漫氛圍。

大地色系：卡其色、橄欖綠和鐵鏽色，營造精緻穩重美感。

活力點綴：珊瑚色、紫紅色或陽光黃的點綴不容錯過。

 

 

半身裙與鞋的完美配搭

 

　　不顯成熟不過於隆重感又不顯土氣，推薦粗跟涼鞋、平底鞋、穆勒鞋及草編鞋，舒適時尚，工作休閒皆宜，幾乎可與任何裙裝風格搭配！

 

 

 

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