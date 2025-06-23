髮飾潮流 │ 髮飾打造時尚造型：橡筋營造立體感，珠寶髮夾增添存在感

剛看完韓劇《善意的競爭》，全劇服裝以校服為主，幸好仍有讓我追看的亮點：髮飾！

近年各大品牌都有看準髮飾這個潮流，推出不同設計令髮飾造型愈來愈受歡迎，即使不擅長髮型設計，戴上髮飾也會看起來更時尚。不同種類、材質與設計給人的印象也會大相逕庭，立即看看哪種合你心意！

橡筋

最基本又容易駕馭，可以運用不同顏色增添變化。簡單高馬尾能顯年輕，低馬尾則顯優雅。將馬尾分成數等份，再紮成一小段，關鍵在於每小段中抽出少量頭髮，營造出立體感，做法簡單卻能讓髮型更精緻！

髮夾

另一種基本髮飾，適合任何長度或髮型，從極簡到引人注目的珠寶髮夾都具有超強存在感！簡單設計最適合上班族，即使穿著簡潔也能散發出俏麗感而不誇張。

鱷魚夾

亦是基本的髮飾，推薦乾淨俐落的金屬色，輕鬆休閒T恤或和優雅專業造型皆可。即使是凌亂髮髻，只需略為固定，即可打造精緻法式時尚氛圍。

髮圈

有布料包著的橡筋髮圈近年再度流行起來，特別推薦色丁布料款！它不易留下痕跡，即使是隨意紮起的髮型也能讓整體造型更具活力，不同的材質和圖案可以打造不同造型。

頭箍及頭帶

我認為頭箍及頭帶是較具挑戰性的髮飾，一不小心會顯懷舊及傭懶，推薦簡單時尚的皮革款，把頭髮梳理好還要搭配服裝才會加分，否則就會變家居鬆弛look！色彩鮮艷則容易成為焦點，在基本款休閒裝扮上，搭配鮮色頭箍即可營造活潑印象。

絲帶

絲帶勝在顏色及圖案都千變萬化！在我長髮時期喜歡以twilly為馬尾增加造型感，當絲帶理所當然地成為手袋手柄的裝飾時，不妨破格一點把它成為你的頭飾吧！

馬尾鉤

多見環狀設計，勾在橡筋位置將橡筋完美隱藏，當你想基本馬尾髮型有亮點時不妨試試！