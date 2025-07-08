PCA是智商稅？揭秘「個人色彩分析」的真正目的與價值，正確心態解讀測色結果

和學生討論時知道有做完個人色彩分析（Personal Color Analysis）的人，對結果感到不滿甚至覺得PCA這回事是智商稅。我作為自2019年已開始進行個人色彩分析及一直在這範疇無間斷研究的從業者，我希望探討這些問題的根源並還原PCA的真正目的與價值，以我經驗原因不外乎兩點！

原因一：結果來自分析師的個人觀感？

我看過很多測色影片會聽到「這顏色好精神」、「這顏色令你更漂亮」等等以分析師個人觀感來判斷季節色彩的說法。我心生十萬個為甚麼...請問精神、漂亮是如何看出來的？

我在教學時強調「所有測色都必須有科學化原因支持，而不是依個人觀感」。舉例：「A色比B色更能讓五官輪廓線條更清晰，因為A色比B色更為清澈且彩度較高，反射出來的顏色光線自然會更清晰實在。」這樣被測色者就能清楚理解為何A色比B色好，而不是單純來自分析師的個人感覺。這才是PCA應有的專業與科學態度！

原因二：「命定色」反變色彩局限？

從今只穿「命定色」！是另一個常見的誤解（我一直不主張這字眼...）。PCA結果限制了色彩選擇，關乎三方面：分析的宗旨 - 求快或求真？測色過程的解釋及被測色者如何理解結果。我自2019年出道，測色理念就非常清晰「色彩使用不存在局限」！宗旨是讓人理解不同色彩對膚色產生的效果，讓人可以靈活運用而不是從此被某幾種顏色綁架人生。

如果PCA的結果讓你感覺自己只能穿某幾種顏色，有可能你的測試過程、得到的解說都不到位，而且你也有可能錯誤理解結果，認為自己只能穿所謂的「命定色」。色彩世界是豐富多元的，PCA的價值在於幫助我們更好地運用色彩，而不是設限！

我寄語各位色彩分析師：

必須以科學角度觀察色彩，並用有依據的方式向客戶解釋所觀察到的。找出「最佳色彩範圍」及指導客戶如何運用非最佳色彩，避免測色結果成為局限。

我建議對個人色彩分析有興趣的大眾：

在測色過程中自己也要積極思考，可以發問「為甚麼A會比B好？」「A色彩的特性是甚麼？」「不適合的色彩又應該如何運用？」一邊思考一邊學習才可以更深入地理解分析結果，確保自己獲得真正有價值的資訊！

如果你能選擇一位真正專業且負責的分析師，並以正確心態看待測色結果，個人色彩分析絕對是一項能提升個人形象與色彩運用能力的寶貴工具，而不是讓人後悔的消費體驗。