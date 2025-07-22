2025 SS春夏鞋履穿搭指南：6大潮流搭配扭轉職場沉悶造型

辦公室形象需要恰當、大方得體甚至專業，是商業社會的基本要求，這些框框都令上班族造型變得一成不變。鞋癡想告訴大家：「鞋履穿搭」絕對可以扭轉悶蛋造型，嘗試拋開公式化思維大膽嘗試不同風格的鞋款，立即參考各地時尚達人今夏的鞋履選擇！

經典再進化 - 露趾高跟鞋

Jennie一身俐落的黑色系服裝，搭配帶有經典元素的黑色高跟鞋，在經典的基礎上融入了更具設計感的細節。露趾高跟鞋打破傳統尖頭高跟鞋的框框，選擇簡潔的中長裙，適合追求經典但又不希望流於平庸的OL，即使在正式場合也能展現獨特的好品味。

優雅經典 - 後跟幼帶鞋（Slingback）

優雅連衣裙搭配經典Slingback，完美詮釋法式優雅！比起Mules，它更能展示女性的腳跟優雅，配搭鉛筆裙或直筒裙能拉長腿部線條；配搭飄逸的闊腿褲既顯氣場又不過於沉重！想展現女人味與知性美，Slingback是不可或缺的單品。

簡約不簡單 - 穆勒鞋（Mules）

孫藝珍以淺藍色恤衫及不規則卡其色半褲半裙，米色方形鞋頭穆勒鞋成為點睛之筆！無論是配搭恤衫長褲還是針織衫和半身裙，都能輕鬆打造出知性又時髦的風格。這種無需費心搭配就能展現時尚感的鞋款，適合追求知性而不希望形象太傳統的OL！

雅緻復古風 - 瑪莉珍鞋（Mary Jane）

Irene Kim身穿針織套裝搭配一雙拼色瑪莉珍鞋，為整體造型注入活潑俏皮感。如果辦公室允許，可以加上精緻的短襪讓復古感更濃厚，同時也為造型增添趣味性。對於想要在沉悶的辦公室穿搭中注入個人風格的OL來說，瑪莉珍鞋絕對是一個好選擇。

出眾設計感 - 裝飾鞋跟

具有裝飾的鞋跟設計絕對能瞬間提升整體造型的時尚感。要突出鞋跟的藝術性，建議搭配剪裁簡潔、顏色低調的連身裙或套裝，讓鞋子成為整體造型的絕對焦點！這種鞋款適合想要展現時尚觸覺，不願讓自己的穿搭過於平淡的OL。

清新輕盈魅力 - 果凍鞋

一身簡約裝束，腳踩透明感十足的果凍鞋，整體造型散發著型格清新氣質。選擇棉麻或絲質的素色連身裙能創造出一種「less is more」的高級感。配九分西裝褲和輕薄的休閒西裝外套，增添一份輕鬆感同時又不失職場的幹練。特別適合創意產業或對穿搭彈性較高的OL。